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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:25
Уйдут в небытье
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:35
Re: Байки про банки і не тільки....
штраф накладено у зв'язку з обслуговуванням клієнтів, ділові стосунки з якими були встановлені ще в 2015-2016 рр
Т.е. штраф за операции с клиентами, заведенным еще до покупки Тигипко, еще при греках
А вообще периодические штрафы получают и банки посерьезнее, и даже евродочки. К тому же по большинству этих штрафов потом еще идут суды по их оспариванию.
То, что у вас был негативный опыт в Универсале, не говорит о том, что такого же не может быть в госе.
С Альфой кстати тоже ничего не случится, чтобы боятся туда больше полфонда занести. Что сейчас полфонда-то - один лимит по кредитке.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:41
Може і дату знаєте?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:36
дай то Бог чтобы хоть на 10% вошли
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:44
план Минфина ежегодно не меняется
п.с. там еще есть план приватизации 1500 неликвидных госпредприятий (который выполняется на 0,5-0,7%)
до подолання корупції ніяки інвестіції в країну не пійдуть (1млрд у рік-для самої більшої країни у Євпропі це nothing at all)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:50
Re: Байки про банки і не тільки....
Гуру ж попередньо пояснив смердам, що кредитки теж ні-ні - лише кеш. Старається ж, не шкодуючи себе, ділиться своїм істинним знанням, а ви навіть читаєте неуважно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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