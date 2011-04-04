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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:45

Мизантрóп, я - в Україні!
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:никаких белочек/глобусов/универслов

Тут можна детальніше?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:25

  Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:никаких белочек/глобусов/универслов

Тут можна детальніше?
Уйдут в небытье :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:кстати, вот подтверждение
По итогам проверок в январе 2019 года, регулятор финансово наказал две структуры — Universal Bank и Правэкс-банк.

ольше всего претензий к первому: Universal Bank выписали штраф на 14,4 млн. грн. На структуру, контролируемую бывшим председателем НБУ Сергеем Тигипко, вывалили целый ворох обвинений. Самое страшное — проведение с июня 2016 по май 2017 года операций с признаками отмывания денег на 2,8 млрд. грн.

штраф накладено у зв'язку з обслуговуванням клієнтів, ділові стосунки з якими були встановлені ще в 2015-2016 рр

Т.е. штраф за операции с клиентами, заведенным еще до покупки Тигипко, еще при греках

А вообще периодические штрафы получают и банки посерьезнее, и даже евродочки. К тому же по большинству этих штрафов потом еще идут суды по их оспариванию.

То, что у вас был негативный опыт в Универсале, не говорит о том, что такого же не может быть в госе.

С Альфой кстати тоже ничего не случится, чтобы боятся туда больше полфонда занести. Что сейчас полфонда-то - один лимит по кредитке.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:41

  Proofy написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:никаких белочек/глобусов/универслов

Тут можна детальніше?
Уйдут в небытье :)

Може і дату знаєте?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:36

  Яша написав:
  greenozon написав:
  prodigy написав:еще раз поясняю для тупых- до 2022 года только 4 госбанки


Згідно плану МінФіну держбанки будуть продаватись
не буде 4 гобанків в 2022 році.

у каждого своя правда. думаю правильный ответ - иностранные акционеры войдут в госбанки.не более чем на 49%.


дай то Бог чтобы хоть на 10% вошли
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:44

  greenozon написав:
  prodigy написав:еще раз поясняю для тупых- до 2022 года только 4 госбанки


Згідно плану МінФіну держбанки будуть продаватись
не буде 4 гобанків в 2022 році.


план Минфина ежегодно не меняется

п.с. там еще есть план приватизации 1500 неликвидных госпредприятий (который выполняется на 0,5-0,7%)
до подолання корупції ніяки інвестіції в країну не пійдуть (1млрд у рік-для самої більшої країни у Євпропі це nothing at all)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Что сейчас полфонда-то - один лимит по кредитке.

Гуру ж попередньо пояснив смердам, що кредитки теж ні-ні - лише кеш. Старається ж, не шкодуючи себе, ділиться своїм істинним знанням, а ви навіть читаєте неуважно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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