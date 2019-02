Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:44

greenozon написав: prodigy написав: еще раз поясняю для тупых- до 2022 года только 4 госбанки еще раз поясняю для тупых- до 2022 года только 4 госбанки



Згідно плану МінФіну держбанки будуть продаватись

не буде 4 гобанків в 2022 році. Згідно плану МінФіну держбанки будуть продаватисьне буде 4 гобанків в 2022 році.

план Минфина ежегодно не меняетсяп.с. там еще есть план приватизации 1500 неликвидных госпредприятий (который выполняется на 0,5-0,7%)до подолання корупції ніяки інвестіції в країну не пійдуть (1млрд у рік-для самої більшої країни у Євпропі це nothing at all)