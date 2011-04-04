Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
вы вольны думать и поступать как вам угодно я предупредил кто хочет -тот услышал
еще раз хочу вам напомнить наш с вами(Faceless) диспут в декабре 2013 о состоянии банков Украины- я говорил, что меньше половины банков останется-вы и zzzzzz что сейчас не 2008 и что? через 5 лет их меньше половины (77 из 181)
вы вольны думать и поступать как вам угодно я предупредил кто хочет -тот услышал
еще раз хочу вам напомнить наш с вами(Faceless) диспут в декабре 2013 о состоянии банков Украины- я говорил, что меньше половины банков останется-вы и zzzzzz что сейчас не 2008 и что? через 5 лет их меньше половины (77 из 181)
Причины банкротств банков появились после 2013, на тот момент не было предпосылок такому количеству банкротств. Хотя если вы так хотите признания вашей правоты - не проблема. Да, в итоге вы оказались правы. Хотя не помню, вы указывали тогда период, к которому ждёте такой вал банкротств или нет