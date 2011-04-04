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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 394395396397
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:15

Faceless

вы вольны думать и поступать как вам угодно
я предупредил
кто хочет -тот услышал

еще раз хочу вам напомнить наш с вами(Faceless) диспут в декабре 2013 о состоянии банков Украины-
я говорил, что меньше половины банков останется-вы и zzzzzz что сейчас не 2008
и что? через 5 лет их меньше половины (77 из 181)

действительно 2008 и рядом не стоял -тогда под ВА попали меньше 10 (из низ ни один не умер)
https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1 ... 0%BD%D1%96
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:12

Re: Байки про банки і не тільки....

prodigy написав:Faceless

вы вольны думать и поступать как вам угодно
я предупредил
кто хочет -тот услышал

еще раз хочу вам напомнить наш с вами(Faceless) диспут в декабре 2013 о состоянии банков Украины-
я говорил, что меньше половины банков останется-вы и zzzzzz что сейчас не 2008
и что? через 5 лет их меньше половины (77 из 181)

действительно 2008 и рядом не стоял -тогда под ВА попали меньше 10 (из низ ни один не умер)
https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1 ... 0%BD%D1%96
Причины банкротств банков появились после 2013, на тот момент не было предпосылок такому количеству банкротств.
Хотя если вы так хотите признания вашей правоты - не проблема. Да, в итоге вы оказались правы. Хотя не помню, вы указывали тогда период, к которому ждёте такой вал банкротств или нет
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:16

  Faceless написав:
prodigy написав:Faceless

вы вольны думать и поступать как вам угодно
я предупредил
кто хочет -тот услышал

еще раз хочу вам напомнить наш с вами(Faceless) диспут в декабре 2013 о состоянии банков Украины-
я говорил, что меньше половины банков останется-вы и zzzzzz что сейчас не 2008
и что? через 5 лет их меньше половины (77 из 181)

действительно 2008 и рядом не стоял -тогда под ВА попали меньше 10 (из низ ни один не умер)
https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1 ... 0%BD%D1%96
Причины банкротств банков появились после 2013, на тот момент не было предпосылок такому количеству банкротств.
Хотя если вы так хотите признания вашей правоты - не проблема. Да, в итоге вы оказались правы. Хотя не помню, вы указывали тогда период, к которому ждёте такой вал банкротств или нет


Я напомню суть дискуссии-вопрос был о том надо ли срочно выводить средства из БС(дек 2014). Я настаивал, что надо и что банки в общей массе ненадежны и многие исчезнут. Предпосылки были у украинских банков с первого дня их создания (включая госсы), потому как банки на 85% служили источником средств для развития собственного бизнеса (зачастую становясь пирамидой с первого года)
кстати, я начал выводить средства в январе 2014 и к середине марта 2014 вывел около 90% всех депо( Правда в ноябре 2015 завел все назад). Потери от курса и 4 ВА были перекрыты процентами,т.е. финансово ничего не потерял (только мало заработал)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:15

  prodigy написав:
  klug написав:
  Faceless написав:Что сейчас полфонда-то - один лимит по кредитке.

Гуру ж попередньо пояснив смердам, що кредитки теж ні-ні - лише кеш. Старається ж, не шкодуючи себе, ділиться своїм істинним знанням, а ви навіть читаєте неуважно.


при наличии свободных средств кредитки -это лишняя заморочка

При наличии больших ложек, вилки - это лишняя заморочка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:19

  Stringer написав:При наличии больших ложек, вилки - это лишняя заморочка :mrgreen:


не совсем так, комбинация ложки и вилки делает процесс употребления пищи подобной комбайну...так делают филиппинцы (двумя руками молотят аж гай шумит)
одной рукой вы много не накидаете :mrgreen:


http://3d-universal.com/ru/blogs/2017/0 ... -filipino/Зображення
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:28

prodigy
Шановний Stringer саме те й мав на увазі - варто користуватися і ложкою, і виделкою ;)
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:19

Re: Байки про банки і не тільки....

prodigy написав:
  Stringer написав:При наличии больших ложек, вилки - это лишняя заморочка :mrgreen:


не совсем так, комбинация ложки и вилки делает процесс употребления пищи подобной комбайну...так делают филиппинцы (двумя руками молотят аж гай шумит)
одной рукой вы много не накидаете :mrgreen:


Да хоть палочками. Тут же главное умение пользоваться тем что есть, а не разговоры о трудности процесса.
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