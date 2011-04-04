Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:16

Faceless написав: prodigy написав: Faceless



вы вольны думать и поступать как вам угодно

я предупредил

кто хочет -тот услышал



еще раз хочу вам напомнить наш с вами(Faceless) диспут в декабре 2013 о состоянии банков Украины-

я говорил, что меньше половины банков останется-вы и zzzzzz что сейчас не 2008

и что? через 5 лет их меньше половины (77 из 181)



действительно 2008 и рядом не стоял -тогда под ВА попали меньше 10 (из низ ни один не умер)

https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1 ... 0%BD%D1%96 вы вольны думать и поступать как вам угодноя предупредилкто хочет -тот услышалеще раз хочу вам напомнить наш с вами(Faceless) диспут в декабре 2013 о состоянии банков Украины-я говорил, что меньше половины банков останется-вы и zzzzzz что сейчас не 2008и что? через 5 лет их меньше половины (77 из 181)действительно 2008 и рядом не стоял -тогда под ВА попали меньше 10 (из низ ни один не умер) Причины банкротств банков появились после 2013, на тот момент не было предпосылок такому количеству банкротств.

Хотя если вы так хотите признания вашей правоты - не проблема. Да, в итоге вы оказались правы. Хотя не помню, вы указывали тогда период, к которому ждёте такой вал банкротств или нет Причины банкротств банков появились после 2013, на тот момент не было предпосылок такому количеству банкротств.Хотя если вы так хотите признания вашей правоты - не проблема. Да, в итоге вы оказались правы. Хотя не помню, вы указывали тогда период, к которому ждёте такой вал банкротств или нет

Я напомню суть дискуссии-вопрос был о том надо ли срочно выводить средства из БС(дек 2014). Я настаивал, что надо и что банки в общей массе ненадежны и многие исчезнут. Предпосылки были у украинских банков с первого дня их создания (включая госсы), потому как банки на 85% служили источником средств для развития собственного бизнеса (зачастую становясь пирамидой с первого года)кстати, я начал выводить средства в январе 2014 и к середине марта 2014 вывел около 90% всех депо( Правда в ноябре 2015 завел все назад). Потери от курса и 4 ВА были перекрыты процентами,т.е. финансово ничего не потерял (только мало заработал)