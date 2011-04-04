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вы вольны думать и поступать как вам угодно я предупредил кто хочет -тот услышал
еще раз хочу вам напомнить наш с вами(Faceless) диспут в декабре 2013 о состоянии банков Украины- я говорил, что меньше половины банков останется-вы и zzzzzz что сейчас не 2008 и что? через 5 лет их меньше половины (77 из 181)
вы вольны думать и поступать как вам угодно я предупредил кто хочет -тот услышал
еще раз хочу вам напомнить наш с вами(Faceless) диспут в декабре 2013 о состоянии банков Украины- я говорил, что меньше половины банков останется-вы и zzzzzz что сейчас не 2008 и что? через 5 лет их меньше половины (77 из 181)
Причины банкротств банков появились после 2013, на тот момент не было предпосылок такому количеству банкротств. Хотя если вы так хотите признания вашей правоты - не проблема. Да, в итоге вы оказались правы. Хотя не помню, вы указывали тогда период, к которому ждёте такой вал банкротств или нет
вы вольны думать и поступать как вам угодно я предупредил кто хочет -тот услышал
еще раз хочу вам напомнить наш с вами(Faceless) диспут в декабре 2013 о состоянии банков Украины- я говорил, что меньше половины банков останется-вы и zzzzzz что сейчас не 2008 и что? через 5 лет их меньше половины (77 из 181)
Причины банкротств банков появились после 2013, на тот момент не было предпосылок такому количеству банкротств. Хотя если вы так хотите признания вашей правоты - не проблема. Да, в итоге вы оказались правы. Хотя не помню, вы указывали тогда период, к которому ждёте такой вал банкротств или нет
Я напомню суть дискуссии-вопрос был о том надо ли срочно выводить средства из БС(дек 2014). Я настаивал, что надо и что банки в общей массе ненадежны и многие исчезнут. Предпосылки были у украинских банков с первого дня их создания (включая госсы), потому как банки на 85% служили источником средств для развития собственного бизнеса (зачастую становясь пирамидой с первого года) кстати, я начал выводить средства в январе 2014 и к середине марта 2014 вывел около 90% всех депо( Правда в ноябре 2015 завел все назад). Потери от курса и 4 ВА были перекрыты процентами,т.е. финансово ничего не потерял (только мало заработал)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.