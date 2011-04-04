Депо він в гривні тримає чи в валюті?
Якщо в гривні... це патріотично.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:43
Депо він в гривні тримає чи в валюті?
Якщо в гривні... це патріотично.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:44
Re: Байки про банки і не тільки....
То невідомо, депозити в декларації в еквіваленті. Здається, під мільярд загалом
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:00
в какую строку декларации вписаны эти проценты по депозитам?
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:52
Банка Пороха дуже паршиво кредитує.
Виглядає як контора для фінансових оборудок
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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