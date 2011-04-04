RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:43

  prodigy написав:в 2017 году Порошенко получил 336 тыс. грн зарплаты,
15 млн 795 тыс. 874 грн составили проценты по депозитам в его "Международном инвестиционном банке" ("МИБ")

Депо він в гривні тримає чи в валюті?
Якщо в гривні... це патріотично.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27538
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:в 2017 году Порошенко получил 336 тыс. грн зарплаты,
15 млн 795 тыс. 874 грн составили проценты по депозитам в его "Международном инвестиционном банке" ("МИБ")

Депо він в гривні тримає чи в валюті?
Якщо в гривні... це патріотично.
То невідомо, депозити в декларації в еквіваленті. Здається, під мільярд загалом
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23438
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5351 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:00

  Faceless написав:
Квесторе_поверніться написав:
  prodigy написав:в 2017 году Порошенко получил 336 тыс. грн зарплаты,
15 млн 795 тыс. 874 грн составили проценты по депозитам в его "Международном инвестиционном банке" ("МИБ")

Депо він в гривні тримає чи в валюті?
Якщо в гривні... це патріотично.
То невідомо, депозити в декларації в еквіваленті. Здається, під мільярд загалом

в какую строку декларации вписаны эти проценты по депозитам?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4339
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:52

Банка Пороха дуже паршиво кредитує.
Виглядає як контора для фінансових оборудок :(
http://www.ii-bank.com.ua/files/BalanceCons_III2018.pdf
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27538
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  prodigy написав:еще раз хочу вам напомнить наш с вами(Faceless) диспут в декабре 2013 о состоянии банков Украины-
я говорил, что меньше половины банков останется-вы и zzzzzz что сейчас не 2008

Думал найти этот диспут, но самое раннее, что нашел - это 6 января 2014. Ваши тезисы на тот момент - что в Фонде активов менее 10% активов БС, а значит высок риск "эффекта домино", мораторий на вклады 2-3 года и т. п.
Закончили вы фразой:
  prodigy написав:Через 3-4 года, повзрослев вы подумаете-деньги не вернули, к тому же я потратил кучу времени в написании и читании постов на псевlо-экономических форумах.

Как видите, вы ошиблись. Я не потерял в банках ничего.
И тут видимо тоже:
  prodigy написав:Поговорим об этом в 2015-16.Мировой кризис начнется с Китая в 2015


Если найдете вашу ссылку, где вы со мной спорили в декабре 2013 касательно будущего БС - буду признателен, интересно посмотреть, так сказать, ретроспективу.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23438
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5351 раз.
 
Профіль
6
1
2
  #<1 ... 395396397398
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
243 207013
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 16:45
Кассандра
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 75664
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 19137
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67180)
03.02.2019 15:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.