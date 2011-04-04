Депо він в гривні тримає чи в валюті?
Якщо в гривні... це патріотично.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:43
Депо він в гривні тримає чи в валюті?
Якщо в гривні... це патріотично.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:44
Re: Байки про банки і не тільки....
То невідомо, депозити в декларації в еквіваленті. Здається, під мільярд загалом
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:00
в какую строку декларации вписаны эти проценты по депозитам?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:52
Банка Пороха дуже паршиво кредитує.
Виглядає як контора для фінансових оборудок
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:49
Re: Байки про банки і не тільки....
Думал найти этот диспут, но самое раннее, что нашел - это 6 января 2014. Ваши тезисы на тот момент - что в Фонде активов менее 10% активов БС, а значит высок риск "эффекта домино", мораторий на вклады 2-3 года и т. п.
Закончили вы фразой:
Как видите, вы ошиблись. Я не потерял в банках ничего.
И тут видимо тоже:
Если найдете вашу ссылку, где вы со мной спорили в декабре 2013 касательно будущего БС - буду признателен, интересно посмотреть, так сказать, ретроспективу.
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:47
НБУ
Завтра (04.02.2019) вступають в силу зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
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