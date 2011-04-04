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prodigy написав:в 2017 году Порошенко получил 336 тыс. грн зарплаты, 15 млн 795 тыс. 874 грн составили проценты по депозитам в его "Международном инвестиционном банке" ("МИБ")
Депо він в гривні тримає чи в валюті? Якщо в гривні... це патріотично.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
prodigy написав:еще раз хочу вам напомнить наш с вами(Faceless) диспут в декабре 2013 о состоянии банков Украины- я говорил, что меньше половины банков останется-вы и zzzzzz что сейчас не 2008
Думал найти этот диспут, но самое раннее, что нашел - это 6 января 2014. Ваши тезисы на тот момент - что в Фонде активов менее 10% активов БС, а значит высок риск "эффекта домино", мораторий на вклады 2-3 года и т. п. Закончили вы фразой:
prodigy написав:Через 3-4 года, повзрослев вы подумаете-деньги не вернули, к тому же я потратил кучу времени в написании и читании постов на псевlо-экономических форумах.
Как видите, вы ошиблись. Я не потерял в банках ничего. И тут видимо тоже:
prodigy написав:Поговорим об этом в 2015-16.Мировой кризис начнется с Китая в 2015
Если найдете вашу ссылку, где вы со мной спорили в декабре 2013 касательно будущего БС - буду признателен, интересно посмотреть, так сказать, ретроспективу.
НБУ - про незадовільну оцінку понад 20 невеликим банкам
«Минулого року ми здійснювали оцінку банків у рамках SREP за новою методологією, яка в майбутньому буде удосконалюватись, наближаючись до європейських стандартів. Сьогодні ця оцінка включає аналіз чотирьох основних компонентів: життєздатності та стійкості бізнес-моделі, якості корпоративного управління, ризиків капіталу та ризиків ліквідності. На жаль, серед 40 середніх та невеликих банків – у понад 20 фінустанов оцінки виявились незадовільними. Поки основною проблемою для невеликих банків залишається відсутність стратегії розвитку та як результат – нежиттєздатність бізнес-моделі. Ще одне важливе питання – джерело коштів для підтримки капіталу банку», – констатувала К. Рожкова.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)