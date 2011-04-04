В #ОТП Банку придумали свій варіант, як буде реалізовуватися онлайн обмін валюти. Курс міжбанку, але клієнт може встановити граничний курс, за яким банк проведе операцію
Комісія за операцію - 0,1%
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Додано: Пон 04 лют, 2019 09:44
Re: Байки про банки і не тільки....
В #ОТП Банку придумали свій варіант, як буде реалізовуватися онлайн обмін валюти. Курс міжбанку, але клієнт може встановити граничний курс, за яким банк проведе операцію
Комісія за операцію - 0,1%
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