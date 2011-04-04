В #ОТП Банку придумали свій варіант, як буде реалізовуватися онлайн обмін валюти. Курс міжбанку, але клієнт може встановити граничний курс, за яким банк проведе операцію
Комісія за операцію - 0,1%
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:44
Re: Байки про банки і не тільки....
В #ОТП Банку придумали свій варіант, як буде реалізовуватися онлайн обмін валюти. Курс міжбанку, але клієнт може встановити граничний курс, за яким банк проведе операцію
Комісія за операцію - 0,1%
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Ничего нового не придумали.
Это обычная продажа-покупка на МБ, которая давно работает для юриков. Если курс МБ окажется вне границы, указанной клиентом, сделка проведена не будет. Или будет проведена не сразу. Предельный срок исполнения заявки - месяц, но в некоторых банках клиент может этот срок ограничить.
Для более вероятного выполнения операции в течение суток желательно ставить курс банка.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:34
IBAN-ізація банківських рахунків
1 апреля 2019 года украинские банки должны были начать открывать новым клиентам счета в международном стандарте IBAN. А до 31 октября завершить процесс перевода всех действующих аккаунтов на транснациональные рельсы. Однако «счетная реформа» оказалась под угрозой – большинство банков не готовы даже к тестированию технологии.
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