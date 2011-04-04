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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:44

Re: Байки про банки і не тільки....

В #ОТП Банку придумали свій варіант, як буде реалізовуватися онлайн обмін валюти. Курс міжбанку, але клієнт може встановити граничний курс, за яким банк проведе операцію
Комісія за операцію - 0,1%Зображення
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  stryzhko написав:В #ОТП Банку придумали свій варіант, як буде реалізовуватися онлайн обмін валюти. Курс міжбанку, але клієнт може встановити граничний курс, за яким банк проведе операцію

Ничего нового не придумали.
Это обычная продажа-покупка на МБ, которая давно работает для юриков. Если курс МБ окажется вне границы, указанной клиентом, сделка проведена не будет. Или будет проведена не сразу. Предельный срок исполнения заявки - месяц, но в некоторых банках клиент может этот срок ограничить.
Для более вероятного выполнения операции в течение суток желательно ставить курс банка.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:34

IBAN-ізація банківських рахунків



1 апреля 2019 года украинские банки должны были начать открывать новым клиентам счета в международном стандарте IBAN. А до 31 октября завершить процесс перевода всех действующих аккаунтов на транснациональные рельсы. Однако «счетная реформа» оказалась под угрозой – большинство банков не готовы даже к тестированию технологии.


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... -3880060?f
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:18

Что-то мне это не нравится

Вчера на мобилу с номера 067-3868055 позвонила робот-баба от имени finance.ua с предложением кредитной карты.
При всем моем огромном уважении к finance.ua никогда не давал им номер своего мобильного.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:40

  greenozon написав:IBAN-ізація банківських рахунків



1 апреля 2019 года украинские банки должны были начать открывать новым клиентам счета в международном стандарте IBAN. А до 31 октября завершить процесс перевода всех действующих аккаунтов на транснациональные рельсы. Однако «счетная реформа» оказалась под угрозой – большинство банков не готовы даже к тестированию технологии.


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... -3880060?f

Ви порушуєте мораторій на подорожі у часі.
  octopus написав:Вчера на мобилу с номера 067-3868055 позвонила робот-баба от имени finance.ua с предложением кредитной карты.
При всем моем огромном уважении к finance.ua никогда не давал им номер своего мобильного.

А мінфіну? Це ж одна контора.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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