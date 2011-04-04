В #ОТП Банку придумали свій варіант, як буде реалізовуватися онлайн обмін валюти. Курс міжбанку, але клієнт може встановити граничний курс, за яким банк проведе операцію
Комісія за операцію - 0,1%
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:44
Re: Байки про банки і не тільки....
В #ОТП Банку придумали свій варіант, як буде реалізовуватися онлайн обмін валюти. Курс міжбанку, але клієнт може встановити граничний курс, за яким банк проведе операцію
Комісія за операцію - 0,1%
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Ничего нового не придумали.
Это обычная продажа-покупка на МБ, которая давно работает для юриков. Если курс МБ окажется вне границы, указанной клиентом, сделка проведена не будет. Или будет проведена не сразу. Предельный срок исполнения заявки - месяц, но в некоторых банках клиент может этот срок ограничить.
Для более вероятного выполнения операции в течение суток желательно ставить курс банка.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:34
IBAN-ізація банківських рахунків
1 апреля 2019 года украинские банки должны были начать открывать новым клиентам счета в международном стандарте IBAN. А до 31 октября завершить процесс перевода всех действующих аккаунтов на транснациональные рельсы. Однако «счетная реформа» оказалась под угрозой – большинство банков не готовы даже к тестированию технологии.
+50грн !
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:18
Что-то мне это не нравится
Вчера на мобилу с номера 067-3868055 позвонила робот-баба от имени finance.ua с предложением кредитной карты.
При всем моем огромном уважении к finance.ua никогда не давал им номер своего мобильного.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:40
Ви порушуєте мораторій на подорожі у часі.
А мінфіну? Це ж одна контора.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:15
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Нет, это плановый обзвон с Финансов.
Давно "граюсь" на Минфине в бонусы и НИ РАЗУ не было обзвона.
Раз погрався на Финансах - тут пошел прозвон , если игнорирую - сыпят СМСками.
Вот давича мне на "счет номера телефона" зачислили средства. "должен позвонить на 0-800..., назвать кодовое слово и их получить.
Верить или не верить?
Верить можно только в Бога, все остальное нужно понимать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:39
Як купити державні облігації і cкільки можна заробити. Експеримент ЕП
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