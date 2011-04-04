Додано: Пон 04 лют, 2019 21:11

как думаете можно ли сереге тигипко кинуть баксы до ноября на 9мес.? или лучше пока на 3 или 6 месяцев?

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.