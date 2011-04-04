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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Верить можно только в Бога, все остальное нужно понимать.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:45

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%

Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина

Якась барижна банка цей Січ.
Інтернет банк для фізиків 75 грн в місяць...не рахуючи першого міяця. :shock:

А еще какие у него недостатки и "подводные камни"?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:57

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%

Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина

Якась барижна банка цей Січ.
Інтернет банк для фізиків 75 грн в місяць...не рахуючи першого міяця. :shock:

А еще какие у него недостатки и "подводные камни"?

Картки під депо платні крім Простору. Підключення ІБ фізика - 75 грн.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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