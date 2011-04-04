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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:45
Квесторе_поверніться написав: zzzzzz написав:
банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%
Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина
Якась барижна банка цей Січ.
Інтернет банк для фізиків 75 грн в місяць...не рахуючи першого міяця.
А еще какие у него недостатки и "подводные камни"?
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 04 лют, 2019 21:57
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав: zzzzzz написав:
банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%
Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина
Якась барижна банка цей Січ.
Інтернет банк для фізиків 75 грн в місяць...не рахуючи першого міяця.
А еще какие у него недостатки и "подводные камни"?
Картки під депо платні крім Простору. Підключення ІБ фізика - 75 грн.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 01:22
Квесторе_поверніться написав:
Картки під депо платні крім Простору. Підключення ІБ фізика - 75 грн.
Там еще и Незнижуваний залишок на картковому рахунку 100грн/5$/3€
Но для вкладчиков 20грн/3USD/2EUR
Жадность и Отвага!
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