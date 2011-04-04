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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:45
А еще какие у него недостатки и "подводные камни"?
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:57
Картки під депо платні крім Простору. Підключення ІБ фізика - 75 грн.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 05 лют, 2019 01:22
Там еще и Незнижуваний залишок на картковому рахунку 100грн/5$/3€
Но для вкладчиков 20грн/3USD/2EUR
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Тимошенко открыла счет для выборов в "Мегабанке"
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко открыла счет избирательного фонда в "Мегабанке", Александр Вилкул – в Первом украинском международном банке (ПУМБ), Олег Ляшко – в "Райффайзен Банке Аваль".
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
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Такая информация опубликована во вторник в газете "Урядовый курьер".
Банки, в которых открыты счета избирательного фонда кандидатов в президенты: Ольга Богомолец - Райффайзен Банк Аваль, Юрий Бойко - АБ "Клиринговый дом", Александр Вилкул –ПУМБ, Анатолий Гриценко – "Укрэксимбанк", Сергей Каплин – "Приватбанк".
Евгений Мураев открыл счет избирательного фонда в "Укргазбанке", Валентин Наливайченко – "Райффайзен Банк Аваль", Андрей Садовой – "Укргазбанк", Сергей Тарута – ПУМБ, Александр Шевченко – "Приватбанк", Игорь Шевченко – "Райффайзен Банк Аваль". Источник:
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:14
Аваль лидирует
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:59
Банковскую тайну о счетах украинцев раскроют оптом
Отныне ряд государственных структур, обосновав свой запрос, могут направить прошение в любой банк и получить данные не только по конкретному человеку, но и по неограниченному списку лиц. Главное – указать конкретные имена и фамилии, а также идентификационные коды. Впрочем, вряд ли у чиновников с этим возникнут сложности.
Зачем это нужно
....
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:50
А куда делись "Банки банкроты"?
Что за покращення на форуме?
Решили перекроить все разделы?
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 05 лют, 2019 19:57
Канулі в лєту...
+50грн !
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