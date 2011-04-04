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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:Верить можно только в Бога, все остальное нужно понимать.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:45

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%

Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина

Якась барижна банка цей Січ.
Інтернет банк для фізиків 75 грн в місяць...не рахуючи першого міяця. :shock:

А еще какие у него недостатки и "подводные камни"?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:57

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:банк Сич с бонусом Минфина 12 мес, %-в конце , без пополнения , Итоговая ставка - 18,95%

Вклад Скарбниця+ . ставка 18% + 0,95% от Минфина

Якась барижна банка цей Січ.
Інтернет банк для фізиків 75 грн в місяць...не рахуючи першого міяця. :shock:

А еще какие у него недостатки и "подводные камни"?

Картки під депо платні крім Простору. Підключення ІБ фізика - 75 грн.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 01:22

  Квесторе_поверніться написав:Картки під депо платні крім Простору. Підключення ІБ фізика - 75 грн.

Там еще и Незнижуваний залишок на картковому рахунку 100грн/5$/3€ :D
Но для вкладчиков 20грн/3USD/2EUR
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Тимошенко открыла счет для выборов в "Мегабанке"
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко открыла счет избирательного фонда в "Мегабанке", Александр Вилкул – в Первом украинском международном банке (ПУМБ), Олег Ляшко – в "Райффайзен Банке Аваль".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Читайте также: Порошенко в 2017 году заработал 16 миллионов

Такая информация опубликована во вторник в газете "Урядовый курьер".

Банки, в которых открыты счета избирательного фонда кандидатов в президенты: Ольга Богомолец - Райффайзен Банк Аваль, Юрий Бойко - АБ "Клиринговый дом", Александр Вилкул –ПУМБ, Анатолий Гриценко – "Укрэксимбанк", Сергей Каплин – "Приватбанк".

Евгений Мураев открыл счет избирательного фонда в "Укргазбанке", Валентин Наливайченко – "Райффайзен Банк Аваль", Андрей Садовой – "Укргазбанк", Сергей Тарута – ПУМБ, Александр Шевченко – "Приватбанк", Игорь Шевченко – "Райффайзен Банк Аваль". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3109994
Харьков
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:14

  Харьков написав:Тимошенко открыла счет для выборов в "Мегабанке"
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко открыла счет избирательного фонда в "Мегабанке", Александр Вилкул – в Первом украинском международном банке (ПУМБ), Олег Ляшко – в "Райффайзен Банке Аваль".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Читайте также: Порошенко в 2017 году заработал 16 миллионов

Такая информация опубликована во вторник в газете "Урядовый курьер".

Банки, в которых открыты счета избирательного фонда кандидатов в президенты: Ольга Богомолец - Райффайзен Банк Аваль, Юрий Бойко - АБ "Клиринговый дом", Александр Вилкул –ПУМБ, Анатолий Гриценко – "Укрэксимбанк", Сергей Каплин – "Приватбанк".

Евгений Мураев открыл счет избирательного фонда в "Укргазбанке", Валентин Наливайченко – "Райффайзен Банк Аваль", Андрей Садовой – "Укргазбанк", Сергей Тарута – ПУМБ, Александр Шевченко – "Приватбанк", Игорь Шевченко – "Райффайзен Банк Аваль". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3109994


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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:59

Банковскую тайну о счетах украинцев раскроют оптом

Отныне ряд государственных структур, обосновав свой запрос, могут направить прошение в любой банк и получить данные не только по конкретному человеку, но и по неограниченному списку лиц. Главное – указать конкретные имена и фамилии, а также идентификационные коды. Впрочем, вряд ли у чиновников с этим возникнут сложности.

Зачем это нужно
....

https://ubr.ua/finances/finance-ukraine ... -3880098?f
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:50

А куда делись "Банки банкроты"?
Что за покращення на форуме? :D
Решили перекроить все разделы?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:57

Канулі в лєту...
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