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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 лют, 2019 20:24
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Якась барижна банка цей Січ.
Інтернет банк для фізиків 75 грн в місяць...не рахуючи першого міяця.
А еще какие у него недостатки и "подводные камни"?
Картки під депо платні крім Простору. Підключення ІБ фізика - 75 грн.
При личном визите в банк сотрудники оставили весьма хорошее впечатление - любые капризы за мои деньги. Хотя я разместила лишь полфонда.
Да и само отделение (Владимирская 61/2) довольно презентабельное, хотя это не главный офис.
В общем, через недельку занесу еще полфонда
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:26
lubopytnaya написав:
А куда делись "Банки банкроты"?
Что за покращення на форуме?
Решили перекроить все разделы?
На главной нет ни "Валютного рынка в контексте",ни "Улануса,Прогноз курса доллара" Захожу через "Сейчас обсуждается"
Сорри,что здесь написАл,но больше некуда
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:28
THB написав:
Сорри,что здесь написАл,но больше некуда Копию отправлю в спортлото
Есть: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Додано: Вів 05 лют, 2019 21:25
Подскажите, какой самый дешевый способ выйти из ощада (карт счет)? Желательно по безналу. Банк - рецепиент комиссию не берет.
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