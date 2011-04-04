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Квесторе_поверніться написав:Якась барижна банка цей Січ. Інтернет банк для фізиків 75 грн в місяць...не рахуючи першого міяця.
А еще какие у него недостатки и "подводные камни"?
Картки під депо платні крім Простору. Підключення ІБ фізика - 75 грн.
При личном визите в банк сотрудники оставили весьма хорошее впечатление - любые капризы за мои деньги. Хотя я разместила лишь полфонда. Да и само отделение (Владимирская 61/2) довольно презентабельное, хотя это не главный офис. В общем, через недельку занесу еще полфонда
Мониторинг скорее всего и слил, операции превышали предел, раз с него требовали доки. Странно, что на это потребовалось аж полтора года.
И там что-то недоговорено в этой статье. Человек с синдромом Дауна вряд ли имеет семь миллионов долларов. Может быть были какие-то перечисления на его банковские счета, которые он обналичивал через конвертацию. Или может чудак работал шестеркой на какой-то махинации.