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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:24

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якась барижна банка цей Січ.
Інтернет банк для фізиків 75 грн в місяць...не рахуючи першого міяця. :shock:

А еще какие у него недостатки и "подводные камни"?

Картки під депо платні крім Простору. Підключення ІБ фізика - 75 грн.

При личном визите в банк сотрудники оставили весьма хорошее впечатление - любые капризы за мои деньги. Хотя я разместила лишь полфонда.
Да и само отделение (Владимирская 61/2) довольно презентабельное, хотя это не главный офис.
В общем, через недельку занесу еще полфонда :)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:26

  lubopytnaya написав:А куда делись "Банки банкроты"?
Что за покращення на форуме? :D
Решили перекроить все разделы?

На главной нет ни "Валютного рынка в контексте",ни "Улануса,Прогноз курса доллара" Захожу через "Сейчас обсуждается" :mrgreen:
Сорри,что здесь написАл,но больше некуда :) Копию отправлю в спортлото :shock: :D
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  THB написав:Сорри,что здесь написАл,но больше некуда Копию отправлю в спортлото

Есть: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:25

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите, какой самый дешевый способ выйти из ощада (карт счет)? Желательно по безналу. Банк - рецепиент комиссию не берет.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:42

Re: Байки про банки і не тільки....

Странный чувак. Но самое интересное в этом - каким боком здесь ГФС и кто инфу слил?
https://newsone.ua/news/society/kievlja ... larov.html
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:56

  Scholar написав:Странный чувак. Но самое интересное в этом - каким боком здесь ГФС и кто инфу слил?
https://newsone.ua/news/society/kievlja ... larov.html


Мониторинг скорее всего и слил, операции превышали предел, раз с него требовали доки.
Странно, что на это потребовалось аж полтора года.

И там что-то недоговорено в этой статье. Человек с синдромом Дауна вряд ли имеет семь миллионов долларов. Может быть были какие-то перечисления на его банковские счета, которые он обналичивал через конвертацию. Или может чудак работал шестеркой на какой-то махинации.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:22

  freeze написав:
  Scholar написав:Странный чувак. Но самое интересное в этом - каким боком здесь ГФС и кто инфу слил?
https://newsone.ua/news/society/kievlja ... larov.html


Мониторинг скорее всего и слил, операции превышали предел, раз с него требовали доки.
Странно, что на это потребовалось аж полтора года.

И там что-то недоговорено в этой статье. Человек с синдромом Дауна вряд ли имеет семь миллионов долларов. Может быть были какие-то перечисления на его банковские счета, которые он обналичивал через конвертацию. Или может чудак работал шестеркой на какой-то махинации.


Забавно будет, если это окажется меняла, который пачку-две по кругу гонял и накрутил обороты
Scholar
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