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Мониторинг скорее всего и слил, операции превышали предел, раз с него требовали доки. Странно, что на это потребовалось аж полтора года.
И там что-то недоговорено в этой статье. Человек с синдромом Дауна вряд ли имеет семь миллионов долларов. Может быть были какие-то перечисления на его банковские счета, которые он обналичивал через конвертацию. Или может чудак работал шестеркой на какой-то махинации.
Мониторинг скорее всего и слил, операции превышали предел, раз с него требовали доки. Странно, что на это потребовалось аж полтора года.
И там что-то недоговорено в этой статье. Человек с синдромом Дауна вряд ли имеет семь миллионов долларов. Может быть были какие-то перечисления на его банковские счета, которые он обналичивал через конвертацию. Или может чудак работал шестеркой на какой-то махинации.
Забавно будет, если это окажется меняла, который пачку-две по кругу гонял и накрутил обороты
lubopytnaya написав:А еще какие у него недостатки и "подводные камни"?
Картки під депо платні крім Простору. Підключення ІБ фізика - 75 грн.
При личном визите в банк сотрудники оставили весьма хорошее впечатление - любые капризы за мои деньги. Хотя я разместила лишь полфонда. Да и само отделение (Владимирская 61/2) довольно презентабельное, хотя это не главный офис. В общем, через недельку занесу еще полфонда
Я сразу фонд закинул , выплату сделал с текущего счета через кассу, мне так проще,отделение по дороге,заехать не трудно.
НБУ: УКРЕКСІМБАНК ТА ОЩАДБАНК - СЕРЕД ЛІДЕРІВ ЗА ВІДТОКОМ ВКЛАДІВ ЮРОСІБ У 2018 РОЦІ За підсумками 2018 року обсяг вкладів юросіб найсуттєвіше зменшився в Укрексімбанку (-9,7 млрд грн, або -17%), Укрсоцбанку (-7,3 млрд грн, або -87%), Ощадбанку (-4,9 млрд грн, або -11%), Промінвестбанку (-1,6 млрд грн, або -36%), Прокредит Банку (-921 млн грн, або -12%).
У ЯКИХ БАНКІВ БУВ НАЙБІЛЬШИЙ ПРИТІК І ВІДТІК ДЕПОЗИТІВ НАСЕЛЕННЯ ЗА 2018 РІК, - ДАНІ НБУ
За даними НБУ, в 2018 році депозитний портфель фізосіб найбільше зріс в Приватбанку (+9,3 млрд грн, або +6%), Альфа-Банку (+8,4 млрд грн, або +36%), Ощадбанку (+8,25 млрд грн, або +10%), Укргазбанку (+4,3 млрд грн, або +26%), Укрсиббанку (+2,55 млрд грн, або +20%).
Одним з ключових чинників збільшення портфелю Альфа-Банку, слід розуміти, стало переведення клієнтами депозитів з Укрсоцбанку, обсяг вкладів фізосіб у якому в 2018 році впав у 10 разів, або на 9,9 млрд грн (найбільший показник відтоку на ринку).
Суттєво також скоротився торік депозитний портфель населення в Сбербанку (-2,37 млрд грн, або -30%), Промінвестбанку (-984 млн грн, або -24%), Місто Банку (-374 млн грн, або -31%), А-Банку (-310 млн грн, або -9%).
Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности назначил трех членов набсоветов в трех госбанках по квоте Верховной Рады.
Как сообщил член комитета Павел Ризаненко (БПП), комитет назначил членом набсовета ПриватБанка - Сергея Александровича Алексеенко; Укрэксимбанка - Аллу Анатольевну Шульгу; Ощадбанка - Дмитрия Владимировича Власова.
Камикадзе написав:Коллеги, пришла СМС "Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните по телефонам: + 38(094) 145-82-39; + 38(094) 145-82-30"
Название банка не указано, лохотрон или это телефоны какого-то банка? (звонить не буду).
Правильно, звонить не надо т.к. через день-два сами позвонят "из банка" (или из "службы безопасности банка") На ваш вопрос "из какого банка?" - будет ответ, что из "Ощада" или "Привата", после чего попросят пройти "авторизацию" путем ответа на их вопросы относительно ваших персональных/карточных данных. Если будете сильно "тупить" и начнете задавать слишком много "дурацких" лишних вопросов - "клиенто-ориентированная" "служба безопасности" может не выдержать и начнет сильно материться