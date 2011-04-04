Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:03

Коллеги, пришла СМС "Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните по телефонам: + 38(094) 145-82-39; + 38(094) 145-82-30"



Название банка не указано, лохотрон или это телефоны какого-то банка? (звонить не буду).

"Всё проходит, и это пройдёт"