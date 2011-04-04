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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:56

  Scholar написав:Странный чувак. Но самое интересное в этом - каким боком здесь ГФС и кто инфу слил?
https://newsone.ua/news/society/kievlja ... larov.html


Мониторинг скорее всего и слил, операции превышали предел, раз с него требовали доки.
Странно, что на это потребовалось аж полтора года.

И там что-то недоговорено в этой статье. Человек с синдромом Дауна вряд ли имеет семь миллионов долларов. Может быть были какие-то перечисления на его банковские счета, которые он обналичивал через конвертацию. Или может чудак работал шестеркой на какой-то махинации.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:22

  freeze написав:
  Scholar написав:Странный чувак. Но самое интересное в этом - каким боком здесь ГФС и кто инфу слил?
https://newsone.ua/news/society/kievlja ... larov.html


Мониторинг скорее всего и слил, операции превышали предел, раз с него требовали доки.
Странно, что на это потребовалось аж полтора года.

И там что-то недоговорено в этой статье. Человек с синдромом Дауна вряд ли имеет семь миллионов долларов. Может быть были какие-то перечисления на его банковские счета, которые он обналичивал через конвертацию. Или может чудак работал шестеркой на какой-то махинации.


Забавно будет, если это окажется меняла, который пачку-две по кругу гонял и накрутил обороты
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:37

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:А еще какие у него недостатки и "подводные камни"?

Картки під депо платні крім Простору. Підключення ІБ фізика - 75 грн.

При личном визите в банк сотрудники оставили весьма хорошее впечатление - любые капризы за мои деньги. Хотя я разместила лишь полфонда.
Да и само отделение (Владимирская 61/2) довольно презентабельное, хотя это не главный офис.
В общем, через недельку занесу еще полфонда :)


Я сразу фонд закинул , выплату сделал с текущего счета через кассу, мне так проще,отделение по дороге,заехать не трудно.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:32

Таблицы по ссылкам

НБУ: УКРЕКСІМБАНК ТА ОЩАДБАНК - СЕРЕД ЛІДЕРІВ ЗА ВІДТОКОМ ВКЛАДІВ ЮРОСІБ У 2018 РОЦІ
За підсумками 2018 року обсяг вкладів юросіб найсуттєвіше зменшився в Укрексімбанку (-9,7 млрд грн, або -17%), Укрсоцбанку (-7,3 млрд грн, або -87%), Ощадбанку (-4,9 млрд грн, або -11%), Промінвестбанку (-1,6 млрд грн, або -36%), Прокредит Банку (-921 млн грн, або -12%).

Найбільше депозитний портфель юросіб торік зріс в Приватбанку (+6,9 млрд грн, або +17%), Сітібанку (+5,3 млрд грн, або +32%), Райффайзен Банку Аваль (+4,1 млрд грн, або +14%), Укрсиббанку (+2,75 млрд грн, або +12%), Альфа-Банку (+2,5 млрд грн, або +14%).
http://finbalance.com.ua/news/NBU-Ukreksimbank-ta-Oshchadbank---sered-lideriv-za-vidtokom-vkladiv-yurosib-u-2018-rotsi

У ЯКИХ БАНКІВ БУВ НАЙБІЛЬШИЙ ПРИТІК І ВІДТІК ДЕПОЗИТІВ НАСЕЛЕННЯ ЗА 2018 РІК, - ДАНІ НБУ
За даними НБУ, в 2018 році депозитний портфель фізосіб найбільше зріс в Приватбанку (+9,3 млрд грн, або +6%), Альфа-Банку (+8,4 млрд грн, або +36%), Ощадбанку (+8,25 млрд грн, або +10%), Укргазбанку (+4,3 млрд грн, або +26%), Укрсиббанку (+2,55 млрд грн, або +20%).

Одним з ключових чинників збільшення портфелю Альфа-Банку, слід розуміти, стало переведення клієнтами депозитів з Укрсоцбанку, обсяг вкладів фізосіб у якому в 2018 році впав у 10 разів, або на 9,9 млрд грн (найбільший показник відтоку на ринку).

Суттєво також скоротився торік депозитний портфель населення в Сбербанку (-2,37 млрд грн, або -30%), Промінвестбанку (-984 млн грн, або -24%), Місто Банку (-374 млн грн, або -31%), А-Банку (-310 млн грн, або -9%).

http://finbalance.com.ua/news/U-yakikh-bankiv-buv-naybilshiy-pritik-i-vidtik-depozitiv-naselennya-za-2018-rik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:14

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности назначил трех членов набсоветов в трех госбанках по квоте Верховной Рады.

Как сообщил член комитета Павел Ризаненко (БПП), комитет назначил членом набсовета
ПриватБанка - Сергея Александровича Алексеенко;
Укрэксимбанка - Аллу Анатольевну Шульгу;
Ощадбанка - Дмитрия Владимировича Власова.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:30

  greenozon написав:Укрэксимбанка - Аллу Анатольевну Шульгу;

Это та Шульга, которая перешла из Дельты в НБУ, и "закрывала глаза" на "проблемы" Дельты до последнего? И помогала "словом" выводить деньги випам, когда плебсу выдавали по 100грн в день?

Если она - то да, "хороший" кадр, "ценный"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:03

Коллеги, пришла СМС "Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните по телефонам: + 38(094) 145-82-39; + 38(094) 145-82-30"

Название банка не указано, лохотрон или это телефоны какого-то банка? (звонить не буду).
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:12

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Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:52

  Камикадзе написав:Коллеги, пришла СМС "Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните по телефонам: + 38(094) 145-82-39; + 38(094) 145-82-30"

Название банка не указано, лохотрон или это телефоны какого-то банка? (звонить не буду).


Конечно лохотрон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:10

  Камикадзе написав:Коллеги, пришла СМС "Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните по телефонам: + 38(094) 145-82-39; + 38(094) 145-82-30"

Название банка не указано, лохотрон или это телефоны какого-то банка? (звонить не буду).

Правильно, звонить не надо т.к. через день-два сами позвонят "из банка" (или из "службы безопасности банка")
На ваш вопрос "из какого банка?" - будет ответ, что из "Ощада" или "Привата", после чего попросят пройти "авторизацию" путем ответа на их вопросы относительно ваших персональных/карточных данных.
Если будете сильно "тупить" и начнете задавать слишком много "дурацких" лишних вопросов - "клиенто-ориентированная" "служба безопасности" может не выдержать и начнет сильно материться :D
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