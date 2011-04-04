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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:06
Victor37 написав: Камикадзе написав:
Коллеги, пришла СМС "Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните по телефонам: + 38(094) 145-82-39; + 38(094) 145-82-30"
Название банка не указано, лохотрон или это телефоны какого-то банка? (звонить не буду
).
Правильно, звонить не надо т.к. через день-два сами позвонят "из банка" (или из "службы безопасности банка")
На ваш вопрос "из какого банка?" - будет ответ, что из "Ощада" или "Привата", после чего попросят пройти "авторизацию" путем ответа на их вопросы относительно ваших персональных/карточных данных.
Если будете сильно "тупить" и начнете задавать слишком много "дурацких" лишних вопросов - "клиенто-ориентированная" "служба безопасности" может не выдержать и начнет сильно материться
Не правда скажут, что из СБ НБУ и заблокируют все ваши карты, всех банков, если вы срочно их не верифицируете....
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