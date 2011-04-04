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Камикадзе написав:Коллеги, пришла СМС "Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните по телефонам: + 38(094) 145-82-39; + 38(094) 145-82-30"
Название банка не указано, лохотрон или это телефоны какого-то банка? (звонить не буду).
Правильно, звонить не надо т.к. через день-два сами позвонят "из банка" (или из "службы безопасности банка") На ваш вопрос "из какого банка?" - будет ответ, что из "Ощада" или "Привата", после чего попросят пройти "авторизацию" путем ответа на их вопросы относительно ваших персональных/карточных данных. Если будете сильно "тупить" и начнете задавать слишком много "дурацких" лишних вопросов - "клиенто-ориентированная" "служба безопасности" может не выдержать и начнет сильно материться
Не правда скажут, что из СБ НБУ и заблокируют все ваши карты, всех банков, если вы срочно их не верифицируете....
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.