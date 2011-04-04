RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:06

  Victor37 написав:
  Камикадзе написав:Коллеги, пришла СМС "Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните по телефонам: + 38(094) 145-82-39; + 38(094) 145-82-30"

Название банка не указано, лохотрон или это телефоны какого-то банка? (звонить не буду).

Правильно, звонить не надо т.к. через день-два сами позвонят "из банка" (или из "службы безопасности банка")
На ваш вопрос "из какого банка?" - будет ответ, что из "Ощада" или "Привата", после чего попросят пройти "авторизацию" путем ответа на их вопросы относительно ваших персональных/карточных данных.
Если будете сильно "тупить" и начнете задавать слишком много "дурацких" лишних вопросов - "клиенто-ориентированная" "служба безопасности" может не выдержать и начнет сильно материться :D

Не правда скажут, что из СБ НБУ и заблокируют все ваши карты, всех банков, если вы срочно их не верифицируете....
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4853
З нами з: 20.01.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:53

Можна повірити в вкласність кредитів цих банок?
https://banksrating.com.ua/banks-of-the ... kapitalom/
Братки щось темнять. Ні?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27631
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:47

Гранди закордону, представлені в БСУ



Зображення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4214
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 399400401402
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
243 207330
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 16:45
Кассандра
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 75846
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 19201
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67474)
09.02.2019 13:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.