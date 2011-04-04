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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:06

  Victor37 написав:
  Камикадзе написав:Коллеги, пришла СМС "Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните по телефонам: + 38(094) 145-82-39; + 38(094) 145-82-30"

Название банка не указано, лохотрон или это телефоны какого-то банка? (звонить не буду).

Правильно, звонить не надо т.к. через день-два сами позвонят "из банка" (или из "службы безопасности банка")
На ваш вопрос "из какого банка?" - будет ответ, что из "Ощада" или "Привата", после чего попросят пройти "авторизацию" путем ответа на их вопросы относительно ваших персональных/карточных данных.
Если будете сильно "тупить" и начнете задавать слишком много "дурацких" лишних вопросов - "клиенто-ориентированная" "служба безопасности" может не выдержать и начнет сильно материться :D

Не правда скажут, что из СБ НБУ и заблокируют все ваши карты, всех банков, если вы срочно их не верифицируете....
ol_zy
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Можна повірити в вкласність кредитів цих банок?
https://banksrating.com.ua/banks-of-the ... kapitalom/
Братки щось темнять. Ні?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  ol_zy написав:Не правда скажут, что из СБ НБУ и заблокируют все ваши карты, всех банков, если вы срочно их не верифицируете....


Не будет такого. В тексте СМС пропущено слова "62 дня" .
Карты блокируют на дни, не заблокируют. СМС - ошибочное.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:48

НБУ: ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗНИЗИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВИПЛАТУ ЗОВНІШНІХ ДЕРЖБОРГІВ
http://финбаланс.ком.юа/news/NBU-likvi ... erzhborhiv

"Очікується зниження ліквідності банківської системи, що відобразиться на основних операціях НБУ з регулювання ліквідності. Головними чинниками такого зниження буде здійснення урядом значних виплат за зовнішніми зобов’язаннями упродовж наступних двох років та збільшення готівки в обігу на тлі зростання трансакційного попиту. Це зумовить зростання попиту банків на кредити рефінансування та зменшення обсягу випуску депозитних сертифікатів НБУ. У період переходу з одного стану ліквідності в інший її позиція може бути нестійкою", - уточнює НБУ.

Нацбанк зауважує, що незважаючи на розвиток безготівкових розрахунків, попит на готівку підтримується підвищенням реальних доходів населення та рівня цін. Очікується збільшення готівки в касах банків з огляду на поширення використання платіжних карток та відповідно збільшення необхідних для цього готівкових коштів у банкоматах. Разом зі зростанням коррахунків банків це призведе до приросту грошової бази на рівні 11% у 2019 році та понад 6% у 2020 та 2021 роках.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:39

аХція "Отримай 200 грн нашару і

Вийшов із засади тимчасово. :P Товариство, треба гроші нашару отримати. Хто ще не зареєстрований на Манівео і не отримував там кредит, то зареєструйтеся за моїм посиланням. Отримаєте а) під 0.01% нашару гроші на 30 днів, які можна на депозит покласти б)живі 200 грн. на карту в)можливість загасити кредит кредитною карткою, щоб зберігся пільговий період.

Зареєструйтеся за посиланням https://moneyveo.ua/?referral=a2361d52- ... gn=friends

Увага!!!! 8) заполняя заявку на кредит, приглашенный пользователь в графе «Как нас нашли?» должен выбрать «От знакомых» и далее указать номер телефона или email того, кто ему посоветовал сервис. Важно ввести именно контакты, зарегистрированные в нашей системе. Уведомление о поступлении 200 грн за участие в акции будет отправлено в течение нескольких дней каждому из участников в email.

Моя електронка gontarvova1978@gmail.com

Дякую всім! Кайфуєм! :P Детальніше https://moneyveo.ua/ru/promoactionnews/bonuses/

П.С. На десерт :P И вы, и новый приглашенный пользователь автоматически становитесь участниками розыгрыша 2-х iPhone X, который состоится 1 марта! Больше приглашений – больше шансов на выигрыш.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Козак-характерник написав:Вийшов із засади тимчасово. Товариство, треба гроші нашару отримати. Хто ще не зареєстрований на Манівео і не отримував там кредит, то зареєструйтеся за моїм посиланням. Отримаєте а) під 0.01% нашару гроші на 30 днів, які можна на депозит покласти б)живі 200 грн. на карту в)можливість загасити кредит кредитною карткою, щоб зберігся пільговий період.

Зареєструйтеся за посиланням https://moneyveo.ua/?referral=a2361d52- ... gn=friends

Увага!!!! 8) заполняя заявку на кредит, приглашенный пользователь в графе «Как нас нашли?» должен выбрать «От знакомых» и далее указать номер телефона или email того, кто ему посоветовал сервис. Важно ввести именно контакты, зарегистрированные в нашей системе. Уведомление о поступлении 200 грн за участие в акции будет отправлено в течение нескольких дней каждому из участников в email.

Моя електронка gontarvova1978@gmail.com

Дякую всім! Кайфуєм! Детальніше https://moneyveo.ua/ru/promoactionnews/bonuses/

П.С. На десерт И вы, и новый приглашенный пользователь автоматически становитесь участниками розыгрыша 2-х iPhone X, который состоится 1 марта! Больше приглашений – больше шансов на выигрыш.
КХ, не можу не додати пару нюансів :
1) Після цього вас будуть спамити пропозиціями кредитів, то ж варто хочаб не основний номер світити
2) Найважливіше. Манівео вже раз засвітилися зі шкандалем, що персональні дані клієнтів взагалі не захищені, а їх бізнес процес дозволяє величезні ризики шахрайства, і хоч вони божаться, що врахували помилки, бізнес модель та ж сама і ризики шахрайства теж.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:58

  Faceless написав:
Козак-характерник написав:Вийшов із заКХ, не можу не додати пару нюансів :
1) Після цього вас будуть спамити пропозиціями кредитів, то ж варто хочаб не основний номер світити
2) Найважливіше. Манівео вже раз засвітилися зі шкандалем, що персональні дані клієнтів взагалі не захищені, а їх бізнес процес дозволяє величезні ризики шахрайства, і хоч вони божаться, що врахували помилки, бізнес модель та ж сама і ризики шахрайства теж.

1) не проблема :)
2) мені нема від кого ховатися :)

П.С. Оформив вже на всіх родичів.1000 грн вже заробив.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:то зареєструйтеся за моїм посиланням. Отримаєте а) під 0.01% нашару гроші на 30 днів
Условия участия
Под словосочетанием "кредит под 0,01%" следует понимать процентную ставку 0,01% в день от суммы займа
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 18:15

  Гурман написав:
  Козак-характерник написав:то зареєструйтеся за моїм посиланням. Отримаєте а) під 0.01% нашару гроші на 30 днів
Условия участия
Под словосочетанием "кредит под 0,01%" следует понимать процентную ставку 0,01% в день от суммы займа

Так, вірне уточнення. :!: Перший кредит майже ашару. Там з 5000 грн. десь 15 грн накапає за 30 днів. Я саме і наголошую на тому, що це фішка для тих, хто не зареєстрований ще там. :P
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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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