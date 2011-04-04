Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Камикадзе написав:Коллеги, пришла СМС "Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните по телефонам: + 38(094) 145-82-39; + 38(094) 145-82-30"
Название банка не указано, лохотрон или это телефоны какого-то банка? (звонить не буду).
Правильно, звонить не надо т.к. через день-два сами позвонят "из банка" (или из "службы безопасности банка") На ваш вопрос "из какого банка?" - будет ответ, что из "Ощада" или "Привата", после чего попросят пройти "авторизацию" путем ответа на их вопросы относительно ваших персональных/карточных данных. Если будете сильно "тупить" и начнете задавать слишком много "дурацких" лишних вопросов - "клиенто-ориентированная" "служба безопасности" может не выдержать и начнет сильно материться
Не правда скажут, что из СБ НБУ и заблокируют все ваши карты, всех банков, если вы срочно их не верифицируете....
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
"Очікується зниження ліквідності банківської системи, що відобразиться на основних операціях НБУ з регулювання ліквідності. Головними чинниками такого зниження буде здійснення урядом значних виплат за зовнішніми зобов’язаннями упродовж наступних двох років та збільшення готівки в обігу на тлі зростання трансакційного попиту. Це зумовить зростання попиту банків на кредити рефінансування та зменшення обсягу випуску депозитних сертифікатів НБУ. У період переходу з одного стану ліквідності в інший її позиція може бути нестійкою", - уточнює НБУ.
Нацбанк зауважує, що незважаючи на розвиток безготівкових розрахунків, попит на готівку підтримується підвищенням реальних доходів населення та рівня цін. Очікується збільшення готівки в касах банків з огляду на поширення використання платіжних карток та відповідно збільшення необхідних для цього готівкових коштів у банкоматах. Разом зі зростанням коррахунків банків це призведе до приросту грошової бази на рівні 11% у 2019 році та понад 6% у 2020 та 2021 роках.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Вийшов із засади тимчасово. Товариство, треба гроші нашару отримати. Хто ще не зареєстрований на Манівео і не отримував там кредит, то зареєструйтеся за моїм посиланням. Отримаєте а) під 0.01% нашару гроші на 30 днів, які можна на депозит покласти б)живі 200 грн. на карту в)можливість загасити кредит кредитною карткою, щоб зберігся пільговий період.
Увага!!!! заполняя заявку на кредит, приглашенный пользователь в графе «Как нас нашли?» должен выбрать «От знакомых» и далее указать номер телефона или email того, кто ему посоветовал сервис. Важно ввести именно контакты, зарегистрированные в нашей системе. Уведомление о поступлении 200 грн за участие в акции будет отправлено в течение нескольких дней каждому из участников в email.
П.С. На десерт И вы, и новый приглашенный пользователь автоматически становитесь участниками розыгрыша 2-х iPhone X, который состоится 1 марта! Больше приглашений – больше шансов на выигрыш.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:Вийшов із засади тимчасово. Товариство, треба гроші нашару отримати. Хто ще не зареєстрований на Манівео і не отримував там кредит, то зареєструйтеся за моїм посиланням. Отримаєте а) під 0.01% нашару гроші на 30 днів, які можна на депозит покласти б)живі 200 грн. на карту в)можливість загасити кредит кредитною карткою, щоб зберігся пільговий період.
Увага!!!! заполняя заявку на кредит, приглашенный пользователь в графе «Как нас нашли?» должен выбрать «От знакомых» и далее указать номер телефона или email того, кто ему посоветовал сервис. Важно ввести именно контакты, зарегистрированные в нашей системе. Уведомление о поступлении 200 грн за участие в акции будет отправлено в течение нескольких дней каждому из участников в email.
П.С. На десерт И вы, и новый приглашенный пользователь автоматически становитесь участниками розыгрыша 2-х iPhone X, который состоится 1 марта! Больше приглашений – больше шансов на выигрыш.
КХ, не можу не додати пару нюансів : 1) Після цього вас будуть спамити пропозиціями кредитів, то ж варто хочаб не основний номер світити 2) Найважливіше. Манівео вже раз засвітилися зі шкандалем, що персональні дані клієнтів взагалі не захищені, а їх бізнес процес дозволяє величезні ризики шахрайства, і хоч вони божаться, що врахували помилки, бізнес модель та ж сама і ризики шахрайства теж.
Козак-характерник написав:Вийшов із заКХ, не можу не додати пару нюансів : 1) Після цього вас будуть спамити пропозиціями кредитів, то ж варто хочаб не основний номер світити 2) Найважливіше. Манівео вже раз засвітилися зі шкандалем, що персональні дані клієнтів взагалі не захищені, а їх бізнес процес дозволяє величезні ризики шахрайства, і хоч вони божаться, що врахували помилки, бізнес модель та ж сама і ризики шахрайства теж.
1) не проблема 2) мені нема від кого ховатися
П.С. Оформив вже на всіх родичів.1000 грн вже заробив.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:то зареєструйтеся за моїм посиланням. Отримаєте а) під 0.01% нашару гроші на 30 днів
Условия участия Под словосочетанием "кредит под 0,01%" следует понимать процентную ставку 0,01% в день от суммы займа
Так, вірне уточнення. Перший кредит майже ашару. Там з 5000 грн. десь 15 грн накапає за 30 днів. Я саме і наголошую на тому, що це фішка для тих, хто не зареєстрований ще там.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!