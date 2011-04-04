Додано: Нед 10 лют, 2019 18:55

Что произошло в MoneyveoКомпания «Манивео скорая финансовая помощь» (ТМ Moneyveo) была создана в 2013 и управляется в настоящее время приятными молодыми людьми с честными лицами, обладателями дипломов европейских вузов. Они позиционируют своё детище как «первый украинский финтех-стартап, который выдаёт мгновенные займы онлайн». В основу компании была положена идея радикально упростить процедурные барьеры, которыми банковские учреждения привыкли обставлять выдачу кредитов.Среди ключевых преимущество своего предложения компания отмечает следующие:Первый кредит всегда выдается под 0,01% на срок до 30 календарных дней.Никаких документов не требуется, достаточно данных паспорта и ИНН.Нет требования быть пользователем сервиса, иметь в нем или где-либо депозит, работать официально и пр.Не нужно никуда ехать для подписания договора и получения денег. Заявка отправляется через сайт, договор приходит в электронном виде, а деньги перечисляются автоматически, как только пользователь ставит отметку о согласии с условиями договора.Весь процесс получения первого кредита в Манивео занимает менее 10 минут.Замечу, что идея максимально упростить процедуры идентификации клиентов воспроизводит подход, которым руководствовалась прежняя команда «Приватбанка», делая ставку на альтернативные инструменты авторизации вроде SMS и QR-кодов. Этим же объясняется и огромная популярность SMS-авторизации в США, обратная сторона которой описана в первой части нашего повествования. Громоздкость и неудобство процедур идентификации, традиционных для финансовой сферы, во многом обусловлены высокими требованиями в части надёжности.Идя навстречу клиентам в части комфорта, бизнес сознательно снижает уровень их защищённости, стараясь не привлекать к этому внимания. Чем проще процедуры, тем выше комфорт и удовлетворённость клиентов, тем лучше финансовый результат. Как показывает опыт Приватбанка, пожертвовав безопасностью клиентов, можно достичь действительно впечатляющих результатов. В случае Moneyveo речь идёт о 1,8 млн. выданных кредитов на общую сумму свыше 4,5 млрд. грн.Компания обласкана и облизана как прессой, так и профессиональным сообществом. Среди полученных ею наград — премии «PaySpace Magazine Awards» (2016, 2017), «Украинская народная премия» (2016, 2017), «Бренд года 2017», звания лучшего украинского fintech-стартапа и лучшего сервиса онлайн-кредитования.Весной 2017 года речь шла про 100 тысяч заёмщиков. Осенью того же года — 200 тысяч. В конце февраля 2018 года было заявлено про более чем 230 тысяч постоянных клиентов. 10 апреля 2018 года компания выдала кредит 300-тысячному клиенту. 17 июля их уже 370 тысяч. 22 августа заявлено про 400-тысячного клиента. В конце октября — 430 тысяч.Первым громким звоночком стал обыск в офисе компании, проведённый СБУ 9 октября этого года. Причиной такого серьёзного шага ведомство назвало массовые злоупотребления персональными данными граждан, на которых без их ведома оформлялись кредиты. Было заявлено о наличии более чем тысячи задокументированных фактов такого рода. Представители компании, как это принято, заявляли о давлении на честный и прозрачный бизнес.Однако по-настоящему гром грянул через две недели, когда Валерий Яковенко, основатель компании Drone.UA, публично поведал подробности мошеннической схемы с участием Moneyveo, жертвой которой он оказался. Поразительные детали его истории привлекли внимание масс-медиа. Буквально через пару дней перед изумлённым взором почтеннейшей публики предстала картина эпического, просто феноменального беспредела и бардака под видом мегапрогрессивного финтех-стартапа.Во-первых, инноваторы из Moneyveo фактически не осуществляют верификацию заявителя в терминах Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. По ходу оформления заявки на получение кредита компания не делает ни одного шага, который дал бы ей возможность убедиться, что предоставленные ей персональные данные действительно принадлежат тому человеку, который претендует на кредит. Вместо верификации заявителя компания верифицирует предоставленные ей чьи-то персональные данные.При этом, во-вторых, вместо использования полноценной ЭЦП Moneyveo признаёт изъявлением согласия на выдачу кредита «электронную подпись одноразовым идентификатором». За этим громким названием скрывается банальное нажатие на экранную кнопку в онлайн-анкете. Как результат, невозможно проверить ни кто подписал, ни когда подписал, ни целостность уже подписанного договора(что его содержание не было изменено после подписи).Наконец, в-третьих, обладатели всевозможных бизнес-регалий допускали или допускают по-прежнему перечисление кредитных средств на анонимные (безымянные, предоплаченные) банковские карты, владельцем которых может быть кто угодно.Попросту говоря, компания создала идеальные условия для мошенников, настоящий сервис их мечты.Как минимум с 2017 года сотни, если не тысячи украинцев стали жертвами однотипных преступлений. Неизвестные находили их данные в Сети и оформляли на них кредиты в Moneyveo. Хотя речь шла об относительно небольших, в несколько тысяч гривен, суммах, чудовищные, в 600% и более годовых, ставки по кредиту очень быстро увеличивали их во много раз. Люди узнавали о случившемся уже после того, как их липовые долги передавались коллекторам. Напомню, что ради обеспечения полной анонимности в Moneyveo отсутствует этап звонков работодателю и родственникам для подтверждения полученной от заемщика информации.