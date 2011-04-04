Не ті суми, якщо мова про вашу пропозицію, яку підтримав Бурундук.
А щодо співробітників компанії, що можуть у змові з шахраями вести оборудки по сотням клієнтів - ситуація інша. Та й розумові здібності там не завжди навіть на середньому рівні, купа є прикладів як бовдури з відділень погоріли на смішних сумах, не розуміючи, що їх елементарно вирахувати. Але в банках з цим хоч борються, є свої служби, щороку десятки зловмисників якщо не садять, то звільняють з ганьбою. А у фінкомпаніях - нічого. Безвідповідальність. Відсутність системної роботи по запобіганню зловживань та розслідуванню скарг. Відсутність репутації як такої, тому нема чого втрачати. Відсутність жорсткого регулювання і контролю від НБУ.