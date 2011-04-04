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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:31

Re: Байки про банки і не тільки....

Козак-характерник написав:
  Faceless написав: Не ті суми, заради яких варто було б

Все вірно, не ті суми, щоб шахраювати співробітникам... Власноруч розвінчали теорію вселенської змови. :P
Не ті суми, якщо мова про вашу пропозицію, яку підтримав Бурундук.
А щодо співробітників компанії, що можуть у змові з шахраями вести оборудки по сотням клієнтів - ситуація інша. Та й розумові здібності там не завжди навіть на середньому рівні, купа є прикладів як бовдури з відділень погоріли на смішних сумах, не розуміючи, що їх елементарно вирахувати. Але в банках з цим хоч борються, є свої служби, щороку десятки зловмисників якщо не садять, то звільняють з ганьбою. А у фінкомпаніях - нічого. Безвідповідальність. Відсутність системної роботи по запобіганню зловживань та розслідуванню скарг. Відсутність репутації як такої, тому нема чого втрачати. Відсутність жорсткого регулювання і контролю від НБУ.
Faceless
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