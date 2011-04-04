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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:31
Козак-характерник написав: Faceless написав:
Не ті суми, заради яких варто було б
Все вірно, не ті суми, щоб шахраювати співробітникам...
Власноруч розвінчали теорію вселенської змови.
Не ті суми, якщо мова про вашу пропозицію, яку підтримав Бурундук.
А щодо співробітників компанії, що можуть у змові з шахраями вести оборудки по сотням клієнтів - ситуація інша. Та й розумові здібності там не завжди навіть на середньому рівні, купа є прикладів як бовдури з відділень погоріли на смішних сумах, не розуміючи, що їх елементарно вирахувати. Але в банках з цим хоч борються, є свої служби, щороку десятки зловмисників якщо не садять, то звільняють з ганьбою. А у фінкомпаніях - нічого. Безвідповідальність. Відсутність системної роботи по запобіганню зловживань та розслідуванню скарг. Відсутність репутації як такої, тому нема чого втрачати. Відсутність жорсткого регулювання і контролю від НБУ.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 20:20
Козак-характерник написав:
Тоді можна сміливо брати в них кредит і не повертати, бо договір той є зовсім не договір.
Не нужно умничать.
Накакают в кредитную историю, сольют коллекторам.
За официал. работу придется забыть...... хотя зачем я это говорю Козаку.
Уперёд, на мины.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Нед 10 лют, 2019 20:32
Козак-характерник
КХ ВІТАЮ!!!
що в лісі здохло що ви сі вернули?
тут весело!
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greenozon
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Додано: Нед 10 лют, 2019 21:40
greenozon написав:Козак-характерник
КХ ВІТАЮ!!!
що в лісі здохло що ви сі вернули?
тут весело!
Навзаєм!
Агітую по 200 грн. взяти.
П.С. Крітосправи йдуть добре. На хліб з маслом вистачає. Кручуся.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Нед 10 лют, 2019 21:42
Характерник,
возвращайся!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 10 лют, 2019 21:42
Goodman написав: Козак-характерник написав:
Тоді можна сміливо брати в них кредит і не повертати, бо договір той є зовсім не договір.
Не нужно умничать.
Накакают в кредитную историю, сольют коллекторам.
За официал. работу придется забыть...... хотя зачем я это говорю Козаку.
Уперёд, на мины.
Яка така робота?
Від роботи поні мруть...Кайфуєм!
Вкладчик1234 написав:Характерник,
возвращайся!
Так я тут...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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