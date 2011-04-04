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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:31

Re: Байки про банки і не тільки....

Козак-характерник написав:
  Faceless написав: Не ті суми, заради яких варто було б

Все вірно, не ті суми, щоб шахраювати співробітникам... Власноруч розвінчали теорію вселенської змови. :P
Не ті суми, якщо мова про вашу пропозицію, яку підтримав Бурундук.
А щодо співробітників компанії, що можуть у змові з шахраями вести оборудки по сотням клієнтів - ситуація інша. Та й розумові здібності там не завжди навіть на середньому рівні, купа є прикладів як бовдури з відділень погоріли на смішних сумах, не розуміючи, що їх елементарно вирахувати. Але в банках з цим хоч борються, є свої служби, щороку десятки зловмисників якщо не садять, то звільняють з ганьбою. А у фінкомпаніях - нічого. Безвідповідальність. Відсутність системної роботи по запобіганню зловживань та розслідуванню скарг. Відсутність репутації як такої, тому нема чого втрачати. Відсутність жорсткого регулювання і контролю від НБУ.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Тоді можна сміливо брати в них кредит і не повертати, бо договір той є зовсім не договір.


Не нужно умничать.
Накакают в кредитную историю, сольют коллекторам.
За официал. работу придется забыть...... хотя зачем я это говорю Козаку.
Уперёд, на мины.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 20:32

Козак-характерник

КХ ВІТАЮ!!!

що в лісі здохло що ви сі вернули?

тут весело!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:33

А еще казак, ***!

  greenozon написав:Козак-характерник
що в лісі здохло що ви сі вернули?

Вместо биткоинов и шампусика сшибает по несколько сотенок в мутных конторах, впутывая туда своих родственников ... :mrgreen:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:40

  greenozon написав:Козак-характерник

КХ ВІТАЮ!!!

що в лісі здохло що ви сі вернули?

тут весело!
:mrgreen:

Навзаєм! :P Агітую по 200 грн. взяти.

П.С. Крітосправи йдуть добре. На хліб з маслом вистачає. Кручуся. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:42

Характерник, возвращайся! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:42

  Goodman написав:
  Козак-характерник написав:Тоді можна сміливо брати в них кредит і не повертати, бо договір той є зовсім не договір.


Не нужно умничать.
Накакают в кредитную историю, сольют коллекторам.
За официал. работу придется забыть...... хотя зачем я это говорю Козаку.
Уперёд, на мины.

Яка така робота? :P Від роботи поні мруть...Кайфуєм! :P

  Вкладчик1234 написав:Характерник, возвращайся! :)


Так я тут... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Так я тут...


+100 500 балів від завтра в карму форуму
вангую! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:07

Козак-характерник, Козарлюзі вітання.
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