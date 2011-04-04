RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 403404405406
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:36

Faceless
недавно на ветке по недвижимости одного деятеля блокнули на месяц за попытки рекламировать/пропагандировать мошеннические действия с оплатой ком.услуг.
теперь еще один нарисовался, любитель шашлычка...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13593
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1834 раз.
Подякували: 3866 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:53

  Квесторе_поверніться написав:Козак-характерник, Козарлюзі вітання.

Навзаєм! :P Скучили за мною? :P Займемся развратом... :P



— Братья и сестры, у меня
только что от нежности содрогнулась душа. Я понимаю, вам до фени мои красивые слова, но дайте все же я их ска­жу. Скоро весна, зацветут
цветочки. Березы станут зеленые. Можно идти и идти, будет по­лянка, потом
лесок, потом в ложок спустился — там ручеек журчит... Я непонятно говорю? Да потому что я, как фраер, говорю и стыжусь своих же слов! Вот вы все меня приняли за дурака —
взял триста рублей и ни за что вы­бросил. Но если я сегодня люблю всех
подряд! Я сегодня нежный, как самая последняя... как корова, когда она
оте­лится. Пусть пикничка не вышло — не надо! Даже лучше. Но поймите, что я
не глупый, не дурак. И если кто подумает, что мне можно наступить на мозоль,
потому что я нежный, — я тем не менее не позволю. Люди!.. Давайте любить
друг дру­га! Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легко
помирают?!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25650
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 403404405406
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
243 207379
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 16:45
Кассандра
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 75862
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 19204
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.