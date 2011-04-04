Додано: Нед 10 лют, 2019 23:53

Квесторе_поверніться написав: Козак-характерник, Козарлюзі вітання. , Козарлюзі вітання.

Навзаєм!Скучили за мною?Займемся развратом...— Братья и сестры, у менятолько что от нежности содрогнулась душа. Я понимаю, вам до фени мои красивые слова, но дайте все же я их ска­жу. Скоро весна, зацветутцветочки. Березы станут зеленые. Можно идти и идти, будет по­лянка, потомлесок, потом в ложок спустился — там ручеек журчит... Я непонятно говорю? Да потому что я, как фраер, говорю и стыжусь своих же слов! Вот вы все меня приняли за дурака —взял триста рублей и ни за что вы­бросил. Но если я сегодня люблю всехподряд! Я сегодня нежный, как самая последняя... как корова, когда онаоте­лится. Пусть пикничка не вышло — не надо! Даже лучше. Но поймите, что яне глупый, не дурак. И если кто подумает, что мне можно наступить на мозоль,потому что я нежный, — я тем не менее не позволю. Люди!.. Давайте любитьдруг дру­га! Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легкопомирают?!