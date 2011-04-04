Faceless
недавно на ветке по недвижимости одного деятеля блокнули на месяц за попытки рекламировать/пропагандировать мошеннические действия с оплатой ком.услуг.
теперь еще один нарисовался, любитель шашлычка...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:36
Faceless
недавно на ветке по недвижимости одного деятеля блокнули на месяц за попытки рекламировать/пропагандировать мошеннические действия с оплатой ком.услуг.
теперь еще один нарисовался, любитель шашлычка...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:53
Навзаєм! Скучили за мною? Займемся развратом...
— Братья и сестры, у меня
только что от нежности содрогнулась душа. Я понимаю, вам до фени мои красивые слова, но дайте все же я их скажу. Скоро весна, зацветут
цветочки. Березы станут зеленые. Можно идти и идти, будет полянка, потом
лесок, потом в ложок спустился — там ручеек журчит... Я непонятно говорю? Да потому что я, как фраер, говорю и стыжусь своих же слов! Вот вы все меня приняли за дурака —
взял триста рублей и ни за что выбросил. Но если я сегодня люблю всех
подряд! Я сегодня нежный, как самая последняя... как корова, когда она
отелится. Пусть пикничка не вышло — не надо! Даже лучше. Но поймите, что я
не глупый, не дурак. И если кто подумает, что мне можно наступить на мозоль,
потому что я нежный, — я тем не менее не позволю. Люди!.. Давайте любить
друг друга! Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легко
помирают?!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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