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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 403404405406
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:36

Faceless
недавно на ветке по недвижимости одного деятеля блокнули на месяц за попытки рекламировать/пропагандировать мошеннические действия с оплатой ком.услуг.
теперь еще один нарисовался, любитель шашлычка...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 14:38

  apollo написав:чёта подташнивает, когда читаю двух людей. Вову Гонтаря и Витю Бурова

Вітя це хто?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 14:53

Опять усилиями одного персонажа ветка превращается в навозную кучу...
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 16:49

Банка Рада повідомила імяреків що прикрутила онлайн вхід в валюту.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 17:40

  Квесторе_поверніться написав:Банка Рада повідомила імяреків що прикрутила онлайн вхід в валюту.


Навіть не чув про таку. Думав, Лєра давно всіх непонятних розігнала
Scholar
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:35

Минфин теперь будет удерживать налоги с суммы бонуса?

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Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:11

lubopytnaya вовремя поживилися. Добре хапнули до налогов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:42

  Goodman написав:lubopytnaya вовремя поживилися. Добре хапнули до налогов.

Более того, я еще и сейчас успела подтвердить открытие очередного вклада :)
После подтверждения мне позвонила Екатерина (сотруник Минфина) и сообщила приятную новость: безналоговые бонусы будут выплачиваться только по тем депозитам, оформление которых подтверждено до 15 февраля включительно.
А бонусы по вкладам, которые будут подтверждены с 16 февраля и позже, уже облагаются налогами не за счет заведения, а за счет клиента.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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