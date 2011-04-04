Faceless
недавно на ветке по недвижимости одного деятеля блокнули на месяц за попытки рекламировать/пропагандировать мошеннические действия с оплатой ком.услуг.
теперь еще один нарисовался, любитель шашлычка...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 10 лют, 2019 23:36
Faceless
недавно на ветке по недвижимости одного деятеля блокнули на месяц за попытки рекламировать/пропагандировать мошеннические действия с оплатой ком.услуг.
теперь еще один нарисовался, любитель шашлычка...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 11 лют, 2019 14:38
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 лют, 2019 14:53
Опять усилиями одного персонажа ветка превращается в навозную кучу...
Додано: Пон 11 лют, 2019 16:49
Банка Рада повідомила імяреків що прикрутила онлайн вхід в валюту.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 лют, 2019 17:40
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:35
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:11
lubopytnaya вовремя поживилися. Добре хапнули до налогов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:42
Более того, я еще и сейчас успела подтвердить открытие очередного вклада
После подтверждения мне позвонила Екатерина (сотруник Минфина) и сообщила приятную новость: безналоговые бонусы будут выплачиваться только по тем депозитам, оформление которых подтверждено до 15 февраля включительно.
А бонусы по вкладам, которые будут подтверждены с 16 февраля и позже, уже облагаются налогами не за счет заведения, а за счет клиента.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Почалося..... Банки накушались и начали считать свои деньги.
Мдя, нужно ложить калькулятор в карман и все умножать на 0,805.
КСТА-ти , был разговор за бонус - открой до 31-12-2018 2 и более акционных депо и получи 500 грн - ЗАПЛАТИЛИ две разный фирмы. 500 грн промо-фирма, а бонус к депо - Минфин. Есть что вспомнить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 14 лют, 2019 20:13
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У бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко, который после Чехии и Израиля переехал жить в Украину и стал известен после инсценировки покушения на себя, взломали банковские счета и увели деньги.
Об этом сам Аркадий написал в своём Facebook.
«Сработано хорошо. Залезли в мой онлайн кабинет, поменяли настройки. Никаких смсок мне не пришло. Ни о смене лимита оплаты в интернете, ни о списании денег. О том, что я, оказывается, ночевал в "Хилтоне", я узнал только потому, что денег на карточке хватило только на одну ночь сибаритства, а дальше мне пришло штук двадцать отказов в транзакции — на вторую ночь роскоши уже фсё, — сообщил подробности Бабченко. — Настройки кабинета, кстати, меняли прям на глазах. Сначала выставили максимум оплаты в интернете сорок тысяч долларов. Карл. Не, спасибо за комплимент, конечно. Переставил на ноль. Сидим у оператора в банке — фигак, прям на глазах меняется на двадцать тысяч. Переставил на один доллар. Фигак — поменяли на два доллара. Упёртые парни. Молодцы».
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