Додано: Нед 10 лют, 2019 23:36

Faceless

недавно на ветке по недвижимости одного деятеля блокнули на месяц за попытки рекламировать/пропагандировать мошеннические действия с оплатой ком.услуг.

теперь еще один нарисовался, любитель шашлычка...

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