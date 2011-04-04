подписывай друзей,если они есть-заживешь!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 лют, 2019 20:14
подписывай друзей,если они есть-заживешь!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:26
ФГВФО надав повну інформацію про
кількість кредиторів 4 черги та
розмір затверджених вимог у банках,
що ліквідуються станом на 01.01.2019
цифри вражають (напр. покійна Дельта...)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:36
Інфо корисне...Ви випраляєтесь.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:06
В каком конкретно банке?
Жадность и Отвага!
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