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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 404405406407
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:14

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:Козак-характерник

КХ ВІТАЮ!!!

що в лісі здохло що ви сі вернули?

тут весело!
:mrgreen:

Навзаєм! :P Агітую по 200 грн. взяти.
подписывай друзей,если они есть-заживешь!

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:26

ФГВФО надав повну інформацію про
кількість кредиторів 4 черги та
розмір затверджених вимог у банках,
що ліквідуються станом на 01.01.2019

цифри вражають (напр. покійна Дельта...)

https://antiraid.com.ua/news/fgvfo-nada ... 1-01-2019/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:36

  greenozon написав:ФГВФО надав повну інформацію про
кількість кредиторів 4 черги та
розмір затверджених вимог у банках,
що ліквідуються станом на 01.01.2019

цифри вражають (напр. покійна Дельта...)

https://antiraid.com.ua/news/fgvfo-nada ... 1-01-2019/

Інфо корисне...Ви випраляєтесь. :wink:
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:06

  freeze написав:Об этом сам Аркадий написал в своём Facebook.
Сидим у оператора в банке

В каком конкретно банке? :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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