freeze написав:

У бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко, который после Чехии и Израиля переехал жить в Украину и стал известен после инсценировки покушения на себя, взломали банковские счета и увели деньги.Об этом сам Аркадий написал в своём Facebook.«Сработано хорошо. Залезли в мой онлайн кабинет, поменяли настройки. Никаких смсок мне не пришло. Ни о смене лимита оплаты в интернете, ни о списании денег. О том, что я, оказывается, ночевал в "Хилтоне", я узнал только потому, что денег на карточке хватило только на одну ночь сибаритства, а дальше мне пришло штук двадцать отказов в транзакции — на вторую ночь роскоши уже фсё, — сообщил подробности Бабченко. — Настройки кабинета, кстати, меняли прям на глазах. Сначала выставили максимум оплаты в интернете сорок тысяч долларов. Карл. Не, спасибо за комплимент, конечно. Переставил на ноль. Сидим у оператора в банке — фигак, прям на глазах меняется на двадцать тысяч. Переставил на один доллар. Фигак — поменяли на два доллара. Упёртые парни. Молодцы».