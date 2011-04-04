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freeze написав:У бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко, который после Чехии и Израиля переехал жить в Украину и стал известен после инсценировки покушения на себя, взломали банковские счета и увели деньги.
Об этом сам Аркадий написал в своём Facebook.
«Сработано хорошо. Залезли в мой онлайн кабинет, поменяли настройки. Никаких смсок мне не пришло. Ни о смене лимита оплаты в интернете, ни о списании денег. О том, что я, оказывается, ночевал в "Хилтоне", я узнал только потому, что денег на карточке хватило только на одну ночь сибаритства, а дальше мне пришло штук двадцать отказов в транзакции — на вторую ночь роскоши уже фсё, — сообщил подробности Бабченко. — Настройки кабинета, кстати, меняли прям на глазах. Сначала выставили максимум оплаты в интернете сорок тысяч долларов. Карл. Не, спасибо за комплимент, конечно. Переставил на ноль. Сидим у оператора в банке — фигак, прям на глазах меняется на двадцать тысяч. Переставил на один доллар. Фигак — поменяли на два доллара. Упёртые парни. Молодцы».
freeze написав:Об этом сам Аркадий написал в своём Facebook. Сидим у оператора в банке
В каком конкретно банке?
Во всех публикациях у него приват
Сімкарту клонували?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.