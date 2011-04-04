MASolomko написав:Такие карты [который поддаются клонированию] сейчас большая редкость, скорее их единицы уже. Такие карты могут быть у свинорылов мобильных связи и то не у всех.
Производители сим-карт давно закрыли эту уязвимость.
Максимум, что можно было, так это заставить телефон регистрироваться в фейковой сети и перехватить сообщение/вызов. Но при наличии у абонента USIM карты это уже тоже, как бы, невозможно.
Для такої задачі не потрібно нічого мудрувати з клонуванням, достатньо перевипустити СІМку як утрачену. Дірявий SS7, на скільки я знаю, латати теж ніхто не збирається, тому такий фокус можна прокрутити віддалено і без шпигунського спецобладнання за сотні тисяч доларів.