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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 лют, 2019 03:52
MASolomko написав: Квесторе_поверніться написав:
Сімкарту клонували?
Такие карты [который поддаются клонированию] сейчас большая редкость, скорее их единицы уже. Такие карты могут быть у свинорылов мобильных связи и то не у всех.
Производители сим-карт давно закрыли эту уязвимость.
Максимум, что можно было, так это заставить телефон регистрироваться в фейковой сети и перехватить сообщение/вызов. Но при наличии у абонента USIM карты это уже тоже, как бы, невозможно.
Для такої задачі не потрібно нічого мудрувати з клонуванням, достатньо перевипустити СІМку як утрачену. Дірявий SS7, на скільки я знаю, латати теж ніхто не збирається, тому такий фокус можна прокрутити віддалено і без шпигунського спецобладнання за сотні тисяч доларів.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:19
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:37
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