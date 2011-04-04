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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 405406407408
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 03:52

  MASolomko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сімкарту клонували?
Такие карты [который поддаются клонированию] сейчас большая редкость, скорее их единицы уже. Такие карты могут быть у свинорылов мобильных связи и то не у всех.
Производители сим-карт давно закрыли эту уязвимость.

Максимум, что можно было, так это заставить телефон регистрироваться в фейковой сети и перехватить сообщение/вызов. Но при наличии у абонента USIM карты это уже тоже, как бы, невозможно.

Для такої задачі не потрібно нічого мудрувати з клонуванням, достатньо перевипустити СІМку як утрачену. Дірявий SS7, на скільки я знаю, латати теж ніхто не збирається, тому такий фокус можна прокрутити віддалено і без шпигунського спецобладнання за сотні тисяч доларів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:19

Хто ці просящі

https://bank.gov.ua/files/Pres_ktender.pdf

держбанчики мабуть..
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:37

Мій банк найкращий....в журналюг :)
https://allfin.com.ua/stati/o-bankah/re ... n_get_more
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:44

Кредитка кеш бек

Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, какую мне добавить кредитную карту с льготным периодом к своему арсеналу.
Использую кредитку максимум Альфа Банк на заправках, кафе/рестораны.
Использую кредитку Б5 Таскомбанка для всех остальных случаев, в основном конечно супермаркеты продуктовые.
Заранее благодарю.
Sashulik
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:15

Кроме того, по ее словам, подать декларацию должны люди, которые в 2018 году получили инвестиционные активы. Это доходы от продажи ценных бумаг, корпоративных прав. При этом не имеет значения, кому были реализованы такие активы - физическому или юридическому лицу.
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rabotayuschie-po-naymu-u-chastnyh-lits-doljny-podat-deklaratsiyu---gfs
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  Sashulik написав:Подскажите пожалуйста
Акцент
Куни Мэн
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:34

  Sashulik написав:Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, какую мне добавить кредитную карту с льготным периодом к своему арсеналу.
Использую кредитку максимум Альфа Банк на заправках, кафе/рестораны.
Использую кредитку Б5 Таскомбанка для всех остальных случаев, в основном конечно супермаркеты продуктовые.
Заранее благодарю.


Зверніть увагу на А-банк.
Особливість - кожного місяця обираєте певні категорії, по яких виплачують кешбек.
Деталі - у відповідній темі ;)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:34

  Sashulik написав:Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, какую мне добавить кредитную карту с льготным периодом к своему арсеналу.
Использую кредитку максимум Альфа Банк на заправках, кафе/рестораны.
Использую кредитку Б5 Таскомбанка для всех остальных случаев, в основном конечно супермаркеты продуктовые.
Заранее благодарю.

просто з пільговим періодом чи ще і з кешбеком?
якщо з кешбеком, то подивіться на а-банк.
p.s. На всяк випадок - КК максимум альфи з лютого переведена у кеш'ю-клуб, по кафе/ресторанам там 0,5%, по АЗС 3%, якщо вибрали цю категорію у додатку.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:03

Коллеги, недавно попадался где-то на форуме обзор топ ставок по гривневым депо, но не найду. Кто и что предлагает сейчас? Или ткните по адресу (простобанк и пользовательскую табличку на гугл диске знаю...).
Спасибо!
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