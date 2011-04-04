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Такие карты [который поддаются клонированию] сейчас большая редкость, скорее их единицы уже. Такие карты могут быть у свинорылов мобильных связи и то не у всех. Производители сим-карт давно закрыли эту уязвимость.
Максимум, что можно было, так это заставить телефон регистрироваться в фейковой сети и перехватить сообщение/вызов. Но при наличии у абонента USIM карты это уже тоже, как бы, невозможно.
Для такої задачі не потрібно нічого мудрувати з клонуванням, достатньо перевипустити СІМку як утрачену. Дірявий SS7, на скільки я знаю, латати теж ніхто не збирається, тому такий фокус можна прокрутити віддалено і без шпигунського спецобладнання за сотні тисяч доларів.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, какую мне добавить кредитную карту с льготным периодом к своему арсеналу. Использую кредитку максимум Альфа Банк на заправках, кафе/рестораны. Использую кредитку Б5 Таскомбанка для всех остальных случаев, в основном конечно супермаркеты продуктовые. Заранее благодарю.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Sashulik написав:Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, какую мне добавить кредитную карту с льготным периодом к своему арсеналу. Использую кредитку максимум Альфа Банк на заправках, кафе/рестораны. Использую кредитку Б5 Таскомбанка для всех остальных случаев, в основном конечно супермаркеты продуктовые. Заранее благодарю.
Зверніть увагу на А-банк. Особливість - кожного місяця обираєте певні категорії, по яких виплачують кешбек. Деталі - у відповідній темі
Sashulik написав:Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, какую мне добавить кредитную карту с льготным периодом к своему арсеналу. Использую кредитку максимум Альфа Банк на заправках, кафе/рестораны. Использую кредитку Б5 Таскомбанка для всех остальных случаев, в основном конечно супермаркеты продуктовые. Заранее благодарю.
просто з пільговим періодом чи ще і з кешбеком? якщо з кешбеком, то подивіться на а-банк. p.s. На всяк випадок - КК максимум альфи з лютого переведена у кеш'ю-клуб, по кафе/ресторанам там 0,5%, по АЗС 3%, якщо вибрали цю категорію у додатку.
Коллеги, недавно попадался где-то на форуме обзор топ ставок по гривневым депо, но не найду. Кто и что предлагает сейчас? Или ткните по адресу (простобанк и пользовательскую табличку на гугл диске знаю...). Спасибо!
la9 написав:Коллеги, недавно попадался где-то на форуме обзор топ ставок по гривневым депо, но не найду. Кто и что предлагает сейчас? Или ткните по адресу (простобанк и пользовательскую табличку на гугл диске знаю...). Спасибо!
Сосіс банка зараз в топах.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.