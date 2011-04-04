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2) https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... 0&sort=0.1
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:45
Re: Байки про банки і не тільки....
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2) https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... 0&sort=0.1
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Додано: Вів 19 лют, 2019 22:45
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