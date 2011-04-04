RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  la9 написав:Коллеги, недавно попадался где-то на форуме обзор топ ставок по гривневым депо, но не найду. Кто и что предлагает сейчас? Или ткните по адресу


1) https://minfin.com.ua/ua/deposits/?amount=30000
2) https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... 0&sort=0.1
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 22:45

За участие в акции «Бонус к депозитам» мы дарим вам персональный промо-код:

M78JVRA

Поделитесь промо-кодом с другом и получите по +50 гривен.
Когда ваш друг укажет этот промо-код при размещении заявки на «Бонус к депозитам», то и он, и вы гарантированно получите вознаграждение.

МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!!! И МНЕ ПРИЯТНО, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 523
З нами з: 07.04.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 406407408409
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
243 207645
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 16:45
Кассандра
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 76054
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 19261
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (600)
19.02.2019 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.