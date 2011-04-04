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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  la9 написав:Коллеги, недавно попадался где-то на форуме обзор топ ставок по гривневым депо, но не найду. Кто и что предлагает сейчас? Или ткните по адресу


1) https://minfin.com.ua/ua/deposits/?amount=30000
2) https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... 0&sort=0.1
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 08:23

  Sashulik написав:Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, какую мне добавить кредитную карту с льготным периодом к своему арсеналу.
Использую кредитку максимум Альфа Банк на заправках, кафе/рестораны.
Использую кредитку Б5 Таскомбанка для всех остальных случаев, в основном конечно супермаркеты продуктовые.
Заранее благодарю.


Так уже можно забывать за использование Максимума в кафе/ресторанах. Это если выпадет эта группа на месяц под сбор орехов.
Кстати, народ, а чем еще можно рассчитываться с кешбеком на 5812-5814?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:12

  Искатель написав:Кстати, народ, а чем еще можно рассчитываться с кешбеком на 5812-5814?


Идея CBW. Но от 1000 в месяц, а лучше от 3000.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:55

  Искатель написав:Кстати, народ, а чем еще можно рассчитываться с кешбеком на 5812-5814?

Кафе/рестораны КБ5% у инДжоя от КоКо. Недавно всем даже давали бонус 100грн за оформление, а щас только новички могут попытаться выцыганить там 160грн )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:59

  clientage написав:
  Искатель написав:Кстати, народ, а чем еще можно рассчитываться с кешбеком на 5812-5814?

Кафе/рестораны КБ5% у инДжоя от КоКо.


Токо 5814
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:02

  Aps написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Кстати, народ, а чем еще можно рассчитываться с кешбеком на 5812-5814?

Кафе/рестораны КБ5% у инДжоя от КоКо.


Токо 5814

Так нуна ихнего ОфПреда настропалить )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:13

  Aps написав:Токо 5814

У меня только такие и попадаются :)
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