Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:45
la9 написав:
Коллеги, недавно попадался где-то на форуме обзор топ ставок по гривневым депо, но не найду. Кто и что предлагает сейчас? Или ткните по адресу
1)
https://minfin.com.ua/ua/deposits/?amount=30000
2)
https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... 0&sort=0.1
greenozon
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Додано: Вів 19 лют, 2019 22:45
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ihorsic
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Додано: Сер 20 лют, 2019 08:23
Sashulik написав:
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, какую мне добавить кредитную карту с льготным периодом к своему арсеналу.
Использую кредитку максимум Альфа Банк на заправках, кафе/рестораны.
Использую кредитку Б5 Таскомбанка для всех остальных случаев, в основном конечно супермаркеты продуктовые.
Заранее благодарю.
Так уже можно забывать за использование Максимума в кафе/ресторанах. Это если выпадет эта группа на месяц под сбор орехов.
Кстати, народ, а чем еще можно рассчитываться с кешбеком на 5812-5814?
Искатель
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Додано: Сер 20 лют, 2019 09:12
Искатель написав:
Кстати, народ, а чем еще можно рассчитываться с кешбеком на 5812-5814?
Идея CBW. Но от 1000 в месяц, а лучше от 3000.
Aps
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Додано: Сер 20 лют, 2019 09:55
Искатель написав:
Кстати, народ, а чем еще можно рассчитываться с кешбеком на 5812-5814?
Кафе/рестораны КБ5% у инДжоя от КоКо. Недавно всем даже давали бонус 100грн за оформление, а щас только новички могут попытаться выцыганить там 160грн )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 20 лют, 2019 09:59
clientage написав: Искатель написав:
Кстати, народ, а чем еще можно рассчитываться с кешбеком на 5812-5814?
Кафе/рестораны КБ5% у инДжоя от КоКо.
Токо 5814
Aps
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Додано: Сер 20 лют, 2019 10:02
Aps написав: clientage написав: Искатель написав:
Кстати, народ, а чем еще можно рассчитываться с кешбеком на 5812-5814?
Кафе/рестораны КБ5% у инДжоя от КоКо.
Токо 5814
Так нуна ихнего ОфПреда настропалить )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 20 лют, 2019 10:13
Aps написав:
Токо 5814
У меня только такие и попадаются
Vorlon
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