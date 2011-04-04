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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:49
Дуже куций огляд
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Дасс, огляд не для Баек точно
ТАСьки вааще нет, а там 18% хоть щас
У Альфы спокойно мона 18,75% с пополняхой на полгода
У Цыгана хто хотел, тот под 21% до середины мая разместился
Гусарских банков вааще в расчет не взяли, но то такэ
И нуна это мимино на бонус к депо подсадить, по другому сразу петь начнут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:17
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