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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 407408409410
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:49

Дуже куций огляд
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Дуже куций огляд

Дасс, огляд не для Баек точно
ТАСьки вааще нет, а там 18% хоть щас
У Альфы спокойно мона 18,75% с пополняхой на полгода
У Цыгана хто хотел, тот под 21% до середины мая разместился
Гусарских банков вааще в расчет не взяли, но то такэ
И нуна это мимино на бонус к депо подсадить, по другому сразу петь начнут :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:17

  Vorlon написав:
  Искатель написав:В нашей провинции его нет ((

Раз в пятилетку можно и прогуляться туда, где есть ;)

Идеи тоже нет?

Идея есть. На Карт Бланш намекаете?
А что у нее такого хорошего, чего нет у остальных? На страницу банка, плиз, не отсылать :)
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