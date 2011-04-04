Кроме того, возмущает авторов инициативы и несправедливо низкая ставка налога на дивиденды, которые начисляются физлицам – 5%. Они настаивают: такие доходы должны облгаться по ставке, аналогичной НДФЛ. А значит и к ним следует применить прогрессивную шкалу.



Если проект наберет в Раде 226 голосов нардепов, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В Украине хотят радикально изменить систему начисления суммы налога на доходы физлиц (НДФЛ). 19 февраля группа из четырех внефракционных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект №10066, предлагающий установить в стране прогрессивную шкалу налога с привязкой к прожиточному минимуму. Логика проста – чем больше человек получает дохода, тем больше налога ему придется заплатить в казну, пишет UBR.ua.Если коллеги поддержат эти инициативы, вместо "плоскихм 18%, которые платят украинцы с каждой гривны своей зарплаты, государство (с учетом нынешнего показателя прожиточного минимума 1853 грн.) будет требовать с них:0% – менее 1853 грн.5% – от 1853 до 5,6 тыс. грн.15% – от 5,6 тыс. до 18,5 тыс. грн.18% – от 18,5 тыс. до 37 тыс. грн.22% – от 37 тыс. до 92,5 тыс. грн.27% – от 92,5 тыс. до 185 тыс. грн.33% – от 185 тыс. до 555 тыс. грн.40% – от 555 тыс. до 925 тыс. грн.48% – свыше 925 тыс. грн.Разумеется, при пересмотре показателя прожиточного минимума, тарифная сетка будет автоматически меняться. Авторы документа уверены, что такой подход более корректен с точки зрения социальной справедливости и вспоминают о европейской практике. К примеру, пишут они в пояснительной записке, во Франции богатые граждане платят 75% от получаемого дохода, в Канаде – 50%, а в Норвегии 39%. Правда, забывают добавить, что драконовские налоги нередко вынуждают толстосумов менять страну проживания и паспорта.Да и с математическими подсчетами депутаты не стали "заморачиваться". Лишь предположили, что снижение ставки для одних слоев населения будет компенсировано повышением для других. Хотя при этом добавляют, что 10% госбюджета и значительная часть местных формируются именно за счет НДФЛ.Кабмину авторы дают три месяца со дня публикации документа на то, чтобы привести свою нормативку в соответствие.