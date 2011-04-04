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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 407408409410
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:49

Дуже куций огляд
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Дуже куций огляд

Дасс, огляд не для Баек точно
ТАСьки вааще нет, а там 18% хоть щас
У Альфы спокойно мона 18,75% с пополняхой на полгода
У Цыгана хто хотел, тот под 21% до середины мая разместился
Гусарских банков вааще в расчет не взяли, но то такэ
И нуна это мимино на бонус к депо подсадить, по другому сразу петь начнут :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:17

  Vorlon написав:
  Искатель написав:В нашей провинции его нет ((

Раз в пятилетку можно и прогуляться туда, где есть ;)

Идеи тоже нет?

Идея есть. На Карт Бланш намекаете?
А что у нее такого хорошего, чего нет у остальных? На страницу банка, плиз, не отсылать :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:51

clientage

А цыган это хто? :(
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:09

  тарасов написав:clientage

А цыган это хто? :(

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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:14

  Искатель написав:
  Vorlon написав:
  Искатель написав:В нашей провинции его нет ((

Раз в пятилетку можно и прогуляться туда, где есть ;)

Идеи тоже нет?

Идея есть. На Карт Бланш намекаете?
А что у нее такого хорошего, чего нет у остальных? На страницу банка, плиз, не отсылать :)

Ну у неё (Білявке-офлайн) 3% грязными на рэсторааны и АЗС -- вообщем на питание
А на Білявке-Онлайн вааще 5% на весь инет... кроме коммуналки.
И че все взЪелись на ту коммуналку? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:26

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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:36

Нардепы намерены изменить ставку налога на доходы физлиц

В Украине хотят радикально изменить систему начисления суммы налога на доходы физлиц (НДФЛ). 19 февраля группа из четырех внефракционных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект №10066, предлагающий установить в стране прогрессивную шкалу налога с привязкой к прожиточному минимуму. Логика проста – чем больше человек получает дохода, тем больше налога ему придется заплатить в казну, пишет UBR.ua.

Если коллеги поддержат эти инициативы, вместо "плоскихм 18%, которые платят украинцы с каждой гривны своей зарплаты, государство (с учетом нынешнего показателя прожиточного минимума 1853 грн.) будет требовать с них:

0% – менее 1853 грн.

5% – от 1853 до 5,6 тыс. грн.

15% – от 5,6 тыс. до 18,5 тыс. грн.

18% – от 18,5 тыс. до 37 тыс. грн.

22% – от 37 тыс. до 92,5 тыс. грн.

27% – от 92,5 тыс. до 185 тыс. грн.

33% – от 185 тыс. до 555 тыс. грн.

40% – от 555 тыс. до 925 тыс. грн.

48% – свыше 925 тыс. грн.

Разумеется, при пересмотре показателя прожиточного минимума, тарифная сетка будет автоматически меняться. Авторы документа уверены, что такой подход более корректен с точки зрения социальной справедливости и вспоминают о европейской практике. К примеру, пишут они в пояснительной записке, во Франции богатые граждане платят 75% от получаемого дохода, в Канаде – 50%, а в Норвегии 39%. Правда, забывают добавить, что драконовские налоги нередко вынуждают толстосумов менять страну проживания и паспорта.

Да и с математическими подсчетами депутаты не стали "заморачиваться". Лишь предположили, что снижение ставки для одних слоев населения будет компенсировано повышением для других. Хотя при этом добавляют, что 10% госбюджета и значительная часть местных формируются именно за счет НДФЛ.

Кроме того, возмущает авторов инициативы и несправедливо низкая ставка налога на дивиденды, которые начисляются физлицам – 5%. Они настаивают: такие доходы должны облгаться по ставке, аналогичной НДФЛ. А значит и к ним следует применить прогрессивную шкалу.

Если проект наберет в Раде 226 голосов нардепов, закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Кабмину авторы дают три месяца со дня публикации документа на то, чтобы привести свою нормативку в соответствие.

А с процентами по вкладам наверно будет так.
Дашь добро банку(ам) на передачу налоговой данных о сумме процентов твоих - получишь прогрессивку. Нет, будет тогда по умолчанию шесть you восемь, но мы с тебя не спросим. Ну и взиматься будет дифференцированно. Например, ежемесячный процентный доход составляет 10 000 грн. Тогда:
С 1853 грн. - 0%.
С 3747 грн. - 5% (5600 - 1853 грн.).
С 4400 грн. - 15% (10 000 - 5600 грн.).
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:04

Немає механізму як прогресивну шкалу адмініструвати...банківська таємниця.
Це ж інфо по всїх банках слід мати.
Це все популізм...хто ці 4 депутати?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  #<1 ... 407408409410
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