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Дасс, огляд не для Баек точно ТАСьки вааще нет, а там 18% хоть щас У Альфы спокойно мона 18,75% с пополняхой на полгода У Цыгана хто хотел, тот под 21% до середины мая разместился Гусарских банков вааще в расчет не взяли, но то такэ И нуна это мимино на бонус к депо подсадить, по другому сразу петь начнут
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В Украине хотят радикально изменить систему начисления суммы налога на доходы физлиц (НДФЛ). 19 февраля группа из четырех внефракционных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект №10066, предлагающий установить в стране прогрессивную шкалу налога с привязкой к прожиточному минимуму. Логика проста – чем больше человек получает дохода, тем больше налога ему придется заплатить в казну, пишет UBR.ua.
Если коллеги поддержат эти инициативы, вместо "плоскихм 18%, которые платят украинцы с каждой гривны своей зарплаты, государство (с учетом нынешнего показателя прожиточного минимума 1853 грн.) будет требовать с них:
0% – менее 1853 грн.
5% – от 1853 до 5,6 тыс. грн.
15% – от 5,6 тыс. до 18,5 тыс. грн.
18% – от 18,5 тыс. до 37 тыс. грн.
22% – от 37 тыс. до 92,5 тыс. грн.
27% – от 92,5 тыс. до 185 тыс. грн.
33% – от 185 тыс. до 555 тыс. грн.
40% – от 555 тыс. до 925 тыс. грн.
48% – свыше 925 тыс. грн.
Разумеется, при пересмотре показателя прожиточного минимума, тарифная сетка будет автоматически меняться. Авторы документа уверены, что такой подход более корректен с точки зрения социальной справедливости и вспоминают о европейской практике. К примеру, пишут они в пояснительной записке, во Франции богатые граждане платят 75% от получаемого дохода, в Канаде – 50%, а в Норвегии 39%. Правда, забывают добавить, что драконовские налоги нередко вынуждают толстосумов менять страну проживания и паспорта.
Да и с математическими подсчетами депутаты не стали "заморачиваться". Лишь предположили, что снижение ставки для одних слоев населения будет компенсировано повышением для других. Хотя при этом добавляют, что 10% госбюджета и значительная часть местных формируются именно за счет НДФЛ.
Кроме того, возмущает авторов инициативы и несправедливо низкая ставка налога на дивиденды, которые начисляются физлицам – 5%. Они настаивают: такие доходы должны облгаться по ставке, аналогичной НДФЛ. А значит и к ним следует применить прогрессивную шкалу.
Если проект наберет в Раде 226 голосов нардепов, закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Кабмину авторы дают три месяца со дня публикации документа на то, чтобы привести свою нормативку в соответствие.
А с процентами по вкладам наверно будет так. Дашь добро банку(ам) на передачу налоговой данных о сумме процентов твоих - получишь прогрессивку. Нет, будет тогда по умолчанию шесть you восемь, но мы с тебя не спросим. Ну и взиматься будет дифференцированно. Например, ежемесячный процентный доход составляет 10 000 грн. Тогда: С 1853 грн. - 0%. С 3747 грн. - 5% (5600 - 1853 грн.). С 4400 грн. - 15% (10 000 - 5600 грн.).
Немає механізму як прогресивну шкалу адмініструвати...банківська таємниця. Це ж інфо по всїх банках слід мати. Це все популізм...хто ці 4 депутати?
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